तालिबानी विदेश मंत्री को देखने देवबंद गए थे मौलाना, घर लौटे तो पत्नी और बच्चों की मिली लाशें

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार (11 अक्टूबर) को पहुंचे. इस आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम देवबंद गए थे. इस बीच उनकी पत्नी समते दो बेटियों की हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे. इसी मस्जिद के ऊपर बने एक कमरे में मौलाना इब्राहिम अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे. मौलाना इब्राहिम शनिवार (11 अक्टूबर) को देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को देखने और उनके प्रोग्राम में शामिल होने गए थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया.

मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटकर मस्जिद आए तो मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें लहूलुहान स्थिति में पाईं. इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर दोघट क्षेत्र की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे. मेरठ रेंज उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मीडिया से बातचीत की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मौलाना अरशद मदनी समेत कई बड़े उलेमाओं ने किया. यहां पर अमिर खान मुत्तकी और अरशद मदनी के बीच एक मीटिंग भी हुई. मीटिंग के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दोनों के बीच गैर-राजनीतिक बातें हुई है.