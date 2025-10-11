Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2957799
Zee SalaamIndian Muslim

तालिबानी विदेश मंत्री को देखने देवबंद गए थे मौलाना, घर लौटे तो पत्नी और बच्चों की मिली लाशें

Uttar Pradesh News: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार (11 अक्टूबर) को दारुल उलूम देवबंद में उलमा-ए कराम और वहां के स्टूडेंड से मुलाकात करने पहुंचे. इसी आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम मौलना इब्राहिम भी गए हुए थे. उनकी न मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत दो बेटियों की हत्या कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

तालिबानी विदेश मंत्री को देखने देवबंद गए थे मौलाना, घर लौटे तो पत्नी और बच्चों की मिली लाशें

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार (11 अक्टूबर) को पहुंचे. इस आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम देवबंद गए थे. इस बीच उनकी पत्नी समते दो बेटियों की हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे. इसी मस्जिद के ऊपर बने एक कमरे में मौलाना इब्राहिम अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे. मौलाना इब्राहिम शनिवार (11 अक्टूबर) को देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को देखने और उनके प्रोग्राम में शामिल होने गए थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया.

मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटकर मस्जिद आए तो मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें लहूलुहान स्थिति में पाईं. इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर दोघट क्षेत्र की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे. मेरठ रेंज उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मीडिया से बातचीत की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मौलाना अरशद मदनी समेत कई बड़े उलेमाओं ने किया. यहां पर अमिर खान मुत्तकी और अरशद मदनी के बीच एक मीटिंग भी हुई. मीटिंग के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दोनों के बीच गैर-राजनीतिक बातें हुई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsBaghpat Mosque Triple Murder Caseminority newsToday News

Trending news

UP News
JPNIC बिल्डिंग उद्योगपति दोस्तों को बेचना चाहती है BJP सरकार, सपा के आरोप पर घमासान!
Uttar Pradesh news
संभल में बुलडोजर कार्रवाई के अल्टीमेटम पर भड़के MP जिया उर रहमान,प्रशासन को दी नसीहत
Saudi arabia news
सऊदी अरब में स्मोकिंग पर शिकंजा; मस्जिद-स्कूलों से 500 मी दूर ही खुलेंगी दुकानें
Maharashtra news
धर्म परिवर्तन करने के लिए जेलर बना रहा था कैदियों पर दबाव, बवाल मचने पर हुई कार्रवाई
Afganistan Taliban Relation
अफगानिस्तान के FM अमीर खान मुत्तकी पहुंचे देवबंद, मीटिंग के बाद अरशद मदनी कही ये बात
Israel Attack Lebanon
गज़ा में सीजफायर के बाद लेबनान पर भीषण हमला, इजरायल पर भड़के राष्ट्रपति जोसेफ
Muslim Population Growth News
देश में घुसपैठ के कारण बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, अमित शाह के बयान पर मचा बवाल
Nobel Prize 2025
Corina Machado को नोबेल मिलने से क्यों नाराज हैं मुस्लिम संगठन; बोले, लिया जाए वापस
Afghanistan
Afghan मंत्री की PC में महिला पत्रकारों पर रोक; भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी सफाई
sudan news
इस मुस्लिम मुल्क की पैरा मलिट्री ने मस्जिद पर किया हमला, 13 नमाजियों की मौत, कई घायल