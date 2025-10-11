तालिबानी विदेश मंत्री को देखने देवबंद गए थे मौलाना, घर लौटे तो पत्नी और बच्चों की मिली लाशें

Uttar Pradesh News: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार (11 अक्टूबर) को दारुल उलूम देवबंद में उलमा-ए कराम और वहां के स्टूडेंड से मुलाकात करने पहुंचे. इसी आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम मौलना इब्राहिम भी गए हुए थे. उनकी न मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत दो बेटियों की हत्या कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार (11 अक्टूबर) को पहुंचे. इस आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम देवबंद गए थे. इस बीच उनकी पत्नी समते दो बेटियों की हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम बागपत के गांगनौली गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे. इसी मस्जिद के ऊपर बने एक कमरे में मौलाना इब्राहिम अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे. मौलाना इब्राहिम शनिवार (11 अक्टूबर) को देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को देखने और उनके प्रोग्राम में शामिल होने गए थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया.
#baghpatpolice
दिनांक 11.10.2025 को थाना दोघट क्षेत्र के ग्राम गांगनौली में 01 महिला व 02 बच्चों की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ रेंज मेरठ द्वारा दी गयी बाइट-@Uppolice pic.twitter.com/zXBQ6ZMV3d
— Baghpat Police (@baghpatpolice) October 11, 2025
मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटकर मस्जिद आए तो मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें लहूलुहान स्थिति में पाईं. इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर दोघट क्षेत्र की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे. मेरठ रेंज उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मीडिया से बातचीत की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
गौरतलब है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मौलाना अरशद मदनी समेत कई बड़े उलेमाओं ने किया. यहां पर अमिर खान मुत्तकी और अरशद मदनी के बीच एक मीटिंग भी हुई. मीटिंग के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दोनों के बीच गैर-राजनीतिक बातें हुई है.