Baghpat Murder: सपा नेता समेत 29 के खिलाफ FIR; मौलाना के परिवार की हत्या, जानें पूरा केस

Baghpat Murder: उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के गंगनौली गांव में तीन हत्याओं के मामले में अब नया अपडेट सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बता दें, गंगनौली गांव में एक मौलाना के परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का इल्जाम मौलाना के दो स्टूडेंट्स पर लगा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जिस वक्त पुलिस डेड बॉजीज़ को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी. उसी वक्त कुछ लोगों ने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की. आरोप है कि पुलिस टीम से अभद्रता और झड़प भी हुई. इसम मामले में 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें 9 महिलाएं और समाजवादी पार्टी (SP) के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के नेता सुरेंद्र उर्फ सौनहादर भी शामिल हैं.

50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इसके अलावा, पुलिस ने 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. यह मामला मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना, बेटी सोफिया और बेटी सुमैया की हत्या से जुड़ा है, जिनकी लाशें गंगनौली गांव स्थित शेख वाली बड़ी मस्जिद से बरामद हुई थीं.

दो नाबालिग आरोपी भेजे गए बाल सुधार गृह

पुलिस ने यह मामला सुलझाने का दावा किया था और हत्या के आरोप में दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था. जब पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, तभी सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं वहां जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प की और उन्हें समझाने की कोशिशों के बावजूद नहीं माने. भीड़ ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने की भी कोशिश की. पुलिस ने किसी तरह भीड़ से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. यह मुकदमा टीकरी चौकी प्रभारी प्रांशु की शिकायत पर दर्ज किया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों के नेमप्लेट और मोनोग्राम फाड़ दिए गए, वर्दी फाड़ दी गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, और पथराव की धमकियां दी गईं.