I Love Muhammad: स्टिकर पर चालान काटना पड़ा भारी, विभाग ने किया पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर

Uttar Pradesh News: I Love Muhammad के स्टिकर लगाने पर बाइक का चालान काटने वाले ट्रैफक पुलिकर्मी के खिलाफ पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने विभाग ने आरोपी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:08 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad पर विवाद चल रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने I LOVE MOHAMMAD के स्टिकर पर बाइक का चालान काट दिया. साथ ही पुलिस वाले ने इस स्टिकर को आपत्तिजनक बताया. इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और संबंधित ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की. इस मामले पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है. 

ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा I Love Muhammad का स्टिकर लगाने पर बाइक का चालान काटने की घटना के बाद बागपत पुलिस ने सफाई दी है. बागपत पुलिस ने कहा कि  I Love Muhammad लिखने पर नहीं, बल्कि गलत नंबर प्लेट और गलत पार्किंग को लेकर पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई की थी. साथ ही बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. 

गौरतलब है कि बागपत में I Love Muhammad के स्टिकर पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 75 हजार रुपये का चालान काट दिया. इस पर बाइक चालक ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया और पुलिसकर्मी से चालान काटने की वजह पूछा. इस पर पुलिसकर्मी ने जवाब देते हुए कहा कि आपने अपनी बाइक पर आपत्तिजनक स्टिकर लगा रखा है. वहीं, बाइक चालक ने आरोपी पुलिसकर्मी पर नबी की शान में गुस्ताखी का आरोप लगाया. क्योंकि आरोपी पुलिसकर्मी ने I Love Muhammad को आपत्तिजनक शब्द बताया था. 

इस मामले पर मुस्लिम समाज ने सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग को टैग करके सवाल पूछना शुरू किया कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने देवी-देवताओं का नाम बाइक पर लिखते हैं, क्या वे नाम भी आपत्तिजनक शब्द हैं? साथ ही पुलिस विभाग से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

