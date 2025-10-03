सुशील शर्मा ने इस्लाम कबूल कर पढ़ी जुमे की नमाज़; मनाने के लिए मस्जिद पहुंची पुलिस!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक को प्रशास ने माता की जागरण कराने की परमिशन नहीं दी. इससे आक्रोशित होकर युवक ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. इस घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव में सुशील शर्मा ने माता का जागरण के लिए प्रशासन से परमिशन न मिलने से आहत होकर इस्लाम धर्म अपना लिया. बताया जा रहा है कि सुशील शर्मा ने बाकायदा एफिडेविट देकर इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की. सुशील शर्मा ने मस्जिद जाकर पहली बार नमाज भी अदा की. जैसे ही यह खबर इलाके में फैली तो हड़कंप मच गया. मस्जिद से निकलते ही मौके से सुशील शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

बता दें कि पूरा मामला उस समय खड़ा हुआ, जब सुशील शर्मा ने अपने गांव में जागरण कराने के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी थी. लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने उसे इस कार्यक्रम के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया. इस बात से नाराज होकर सुशील ने बड़ा कदम उठाया और धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया. धर्म परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए युवक ने न केवल एफिडेविट दिया, बल्कि इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे सार्वजनिक भी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यही नहीं, सुशील के वायरल हुए पोस्ट में साफ लिखा है कि जागरण की परमिशन न मिलने से उसका मन टूट गया और उसने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया. फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, पूरे गांव और आसपास के इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.स्थानीय स्तर पर यह मामला बेहद संवेदनशील हो गया है. क्योंकि एक तरफ यह धार्मिक आयोजन की अनुमति से जुड़ा है और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन जैसा गंभीर मामले से जुड़ा है.