दोस्तों से 500 रुपये और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद

Baghpat News Today: महज 500 रुपये और पार्टी की चाहत ने एक मुस्लिम नौजवान की जिंदगी निगल ली. दोस्ती की आड़ में लगी शर्त ने बागपत के एक घर का चिराग बुझा दिया. यमुना की उफनती लहरों में जान की बाज़ी लगाने वाले नौजवान की तलाश 24 घंटे बाद भी जारी है और गांव में मातम पसरा है.

यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आई है. यहां निवाड़ा गांव के रहने वाले नौजवान जुनैद की जिंदगी दोस्तों की एक मामूली शर्त ने छीन ली. दरअसल, हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी इन दिनों उफान पर है. ऐसे में दोस्तों के बीच 500 रुपये की शर्त लगी कि जो भी नदी पार करेगा, वही विजेता होगा. इस शर्त ने जुनैद को इतनी हिम्मत दी कि उसने यमुना की तेज धार में छलांग लगा दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही जुनैद ने नदी में कूदकर पानी की धार का सामना किया, कुछ ही सेकंड में वह पानी के तेज बहाव में बह गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि नदी में उतरते समय उसने अपनी शर्ट उतारी और खुद को लहरों के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीख-पुकार सुनाई दी और फिर वह गहराई में समा गया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दोस्तों ने शर्त लगाई थी, वह बचाने के बजाय मौके से फरार हो गए. परिवार का आरोप है कि दोस्तों ने ही पार्टी और 500 रुपये के लालच में जुनैद को मौत के मुंह में धकेल दिया. वे न तो उसे बचाने आए और न ही पुलिस को तुरंत सूचना दी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे. घंटों तलाश के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिला. 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जुनैद लापता है. इस हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. लोग कह रहे हैं कि दोस्ती की आड़ में लगी यह शर्त अब कभी नहीं भूल पाएंगे.

आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गांव में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर दोस्ती सच्ची होती तो जुनैद की जिंदगी बचाई जा सकती थी. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

