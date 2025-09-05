दोस्तों से 500 रुपये और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2909243
Zee SalaamIndian Muslim

दोस्तों से 500 रुपये और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद

Baghpat Drowning Incident: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दोस्तों की 500 रुपये की शर्त ने 24 वर्षीय जुनैद की जिंदगी छीन ली. यमुना नदी पार करने की चुनौती में कूदे जुनैद को तेज बहाव ने निगल लिया. 24 घंटे बाद भी उसकी तलाश जारी है और गांव में मातम पसरा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:15 AM IST

Trending Photos

दोस्तों की शर्त ने मौत के मुंह में पहुंचाया
दोस्तों की शर्त ने मौत के मुंह में पहुंचाया

Baghpat News Today: महज 500 रुपये और पार्टी की चाहत ने एक मुस्लिम नौजवान की जिंदगी निगल ली. दोस्ती की आड़ में लगी शर्त ने बागपत के एक घर का चिराग बुझा दिया. यमुना की उफनती लहरों में जान की बाज़ी लगाने वाले नौजवान की तलाश 24 घंटे बाद भी जारी है और गांव में मातम पसरा है.

यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आई है. यहां निवाड़ा गांव के रहने वाले नौजवान जुनैद की जिंदगी दोस्तों की एक मामूली शर्त ने छीन ली. दरअसल, हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी इन दिनों उफान पर है. ऐसे में दोस्तों के बीच 500 रुपये की शर्त लगी कि जो भी नदी पार करेगा, वही विजेता होगा. इस शर्त ने जुनैद को इतनी हिम्मत दी कि उसने यमुना की तेज धार में छलांग लगा दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही जुनैद ने नदी में कूदकर पानी की धार का सामना किया, कुछ ही सेकंड में वह पानी के तेज बहाव में बह गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि नदी में उतरते समय उसने अपनी शर्ट उतारी और खुद को लहरों के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीख-पुकार सुनाई दी और फिर वह गहराई में समा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन दोस्तों ने शर्त लगाई थी, वह बचाने के बजाय मौके से फरार हो गए. परिवार का आरोप है कि दोस्तों ने ही पार्टी और 500 रुपये के लालच में जुनैद को मौत के मुंह में धकेल दिया. वे न तो उसे बचाने आए और न ही पुलिस को तुरंत सूचना दी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे. घंटों तलाश के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिला. 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जुनैद लापता है. इस हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. लोग कह रहे हैं कि दोस्ती की आड़ में लगी यह शर्त अब कभी नहीं भूल पाएंगे.

आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गांव में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर दोस्ती सच्ची होती तो जुनैद की जिंदगी बचाई जा सकती थी. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: Badaun: 35 साल मंदिर में की सेवा… लेकिन नमाज की वीडियो ने मोहम्मद को पहुंचा दिया जेल

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP Newsbaghpat newsYamuna Flood newsmuslim news

Trending news

UP News
Badaun: 35 साल मंदिर में की सेवा… लेकिन नमाज की वीडियो ने मोहम्मद पहुंचा दिया जेल
UAE News
UAE के जैकपॉट में हिंदुस्तानियों की हुई चांदी; UP का नौजवान रातों रात बना करोड़पति
Pakistan News
Pak क्रिकेटर हैदर अली बरी! इंग्लैंड में लगे रेप केस के सारे आरोप पुलिस ने हटाए
UP News
'ईद-मिलादुन्नबी पर Pak परस्त नारों और फिलिस्तीनी झंडों से दूर रहें मुस्लिम नौजवान'
maulana saad
Covid Case: मौलाना साद के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत; कौन धोएगा अब बदनामी का दाग ?
Delhi News
हिंदूवादी NGO की PIL पर दिल्ली HC की खरी खरी, 'मजार ही क्यों टारगेट करते हो?'
Pakistan News
Pak में नर्सों की भरमार लेकिन अपने ही मुल्क में सर्विस देने को नहीं तैयार; जानें वजह
NIRF Ranking 2025
NIRF रैंकिंग में अल्पसंख्यक संस्थानों का धमाल; टॉप टेन में JMI और AMU का जलवा
Ranchi
Ranchi: अबुल और नौशाद की वजह से बची नारायण की जान; किया गया सम्मानित
Bihar News
बिहार में भारत बंद का नहीं दिखा असर; BJP पर अख्तरुल ईमान ने उठाया सवाल
;