बहादुरगंज से AIMIM के तौसीफ आलम को मिलेगी जीत या कांग्रेस के मोहम्मद मस्वर मारेंगे बाज़ी?

Bahadurghang election result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आज (14 नवंबर) को सामने आएगी. इस बार मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाले सीट बहादुरगंज से AIMIM, कांग्रेस और NDA ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया. पिछली बार इस सीट से AIMIM ने इस सीट से जीत हासिल की थी. क्या इस चुनाव में भी AIMIM जीत हासिल कर पाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:44 AM IST

Bahadurghang election result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज (14 नवंबर) कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी. बिहार के किसनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन, NDA और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (AIMIM) ने अपने उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं को बनाया है. कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगी कि बहादुरगंज की जनता का आशीर्वाद AIMIM को मिला, महागठबंधन को या NDA को मिला. 

बहादुरगंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय का वोट से ही तय होता है कि इस सीट से किस नेता को जीत मिलेगी. इस सीट पर महागठबंधन, NDA और AIMIM के उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है. AIMIM की तरफ से तौसीफ आलम ने इस सीट पर चुनाव लड़ा, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्यासी मोहम्मद मस्वर आलम वहीं, NDA गठबंधन की तरफ से जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रत्यासी कलीमुद्दीन ने चुनाव लड़ा है. 

बता दें कि इस सीट से पिछली बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद अंजर नईमी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत के बाद मोहम्मद अंजर नईमी ने AIMIM छोड़कर RJD जॉइन कर ली. AIMIM ने बहादुरगंज सीट से इस बार तौसीफ आलम को टिकट दिया गया था. AIMIM का दावा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बहादुरगंज सीट से AIMIM को जीत मिलेगी.

साल 2020  के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट से AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद अंजर नईमी ने VIP पार्टी के उम्मीदवार लखन लाल पंडित को लगभग 45 हजार वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. वहीं, AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम बहादुरगंज सीट से कांग्रेस की टिटक पर साल 2015 में जीत हासिल की थी.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bihar election resustminority newsToday NewsBahadurganj Assembly Seat resust

