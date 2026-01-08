Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3067756
Zee SalaamIndian Muslimअग्रवाल अपने प्रोडक्ट का नाम बिस्मिल्लाह रखे तो कबूल, मुसलमान दुकान का नाम हिमालय रख ले तो बवाल!

अग्रवाल अपने प्रोडक्ट का नाम 'बिस्मिल्लाह' रखे तो कबूल, मुसलमान दुकान का नाम 'हिमालय' रख ले तो बवाल!

Bahraich Copyright Violation: उत्तर प्रदेश के बहराइच में "बिस्मिल्लाह" ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. लखनऊ के भगवती ट्रेडर्स की शिकायत के आधार पर आठ व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस बीच हलाल प्रॉडक्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

अग्रवाल अपने प्रोडक्ट का नाम 'बिस्मिल्लाह' रखे तो कबूल, मुसलमान दुकान का नाम 'हिमालय' रख ले तो बवाल!

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में कॉपीराइट उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप में आठ व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई लखनऊ की एक जानी-मानी फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की शिकायत के आधार पर की गई है.  लखनऊ के पांडेगंज इलाके में भगवती ट्रेडर्स के मालिक विजय अग्रवाल ने SP को लिखित शिकायत दी है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी का ट्रेडमार्क, "बिस्मिल्लाह," बहराइच में धोखे से इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी "बिस्मिल्लाह" ब्रांड नाम से घटिया और मिलावटी खाने के सामान बेच रहे हैं.

विजय अग्रवाल के मुताबिक, उनकी कंपनी हलाल खाने के प्रोडक्ट बेचती है और पूरे देश में उसकी अच्छी पहचान है. लेकिन, बहराइच में उसी नाम के नकली बैग और पैकेट का इस्तेमाल करके ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा था. इससे न सिर्फ कंपनी की इज्जत को नुकसान हुआ, बल्कि लोगों की सेहत भी खतरे में पड़ गई. शिकायत के मुताबिक, विजय अग्रवाल ने अपने भतीजे विशाल मित्तल को बहराइच भेजा, जहां उसने कई किराना दुकानों पर चावल और दूसरे खाने के सामान नकली बैग में बिकते हुए देखे, जिन पर उनकी कंपनी का ट्रेडमार्क लगा हुआ था. 

शिकायत में कहा गया है कि यह काम कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी से संबंधित) का सीधा उल्लंघन है. पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में सविता मलानी, सावित्री देवी मलानी, नितेश कुमार मलानी, नरेंद्र कुमार मलानी, अमित अग्रवाल (टिंकू), और मंजूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दरगाह पुलिस स्टेशन इलाके के अजय अग्रवाल और मनमीत के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम व्यापारियों से हिंदू संगठन को है बैर
गौरतलब है कि अगर कोई मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम से अपनी दुकान चलाता है, तो हिंदू संगठन हंगामा करते हैं और दुकानदार के खिलाफ हिंसा भी करते हैं. हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में एक मुस्लिम आदमी सागर नाम से सैलून चला रहा था. लेकिन, एक हिंदू संगठन के सदस्य आए और उस पर दुकान का नाम बदलने का दबाव डाला. सैलून मालिक ने बताया कि सागर उसके बेटे का नाम है और दुकान का नाम उसी के नाम पर रखा गया था. लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उसे नाम बदलने के लिए मजबूर किया. इसी तरह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मुस्लिम व्यापारी आम नामों से अपनी दुकानें चला रहे थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें दुकान के नाम बदलने के लिए मजबूर किया.

भारत में हलाल को लेकर बवाल
भारत में हिंदू संगठन अक्सर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बवाल काटते रहते हैं. पिछले तीन साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के खिलाफ बड़ा कदम उठाया और कई कंपनियों पर बैन लगा दिया. योगी सरकार ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट पर बैन लगा दिया. सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाने के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर भी रोक लगा दी थी. 2023 में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट पर "फर्जी" और "गैर-कानूनी" हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगा था.

सरकार के फैसले के बाद हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. हिंदू संगठनों ने मुस्लिम व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर दिया. इस बीच, एक NCRB रिपोर्ट से पता चला कि बड़े हिंदू बिजनेस और खुद सरकार 52 मुस्लिम देशों को हलाल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं. हाल ही में भारत सरकार ने ओमान सरकार के साथ हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक समझौता किया है. पहले दूसरी एजेंसियां ​​मांस और संबंधित प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती थीं. पहली बार ओमान ने भारत सरकार के हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता दी थी.

ओमान समेत कई देशों में बेचा जाएगा हलाल प्रॉडक्ट
अब सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए मिशन मोड में काम करेगी. इसके अलावा ओमान ने पहले मार्बल ब्लॉक के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था. ओमान का मार्बल भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है. दुनिया भर के लगभग 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में जहां हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, वहां मीट प्रोडक्ट्स को ऑफिशियल सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए एक्सपोर्ट किया जाएगा. एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए एक फॉर्मल बॉडी बनाई गई है, जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी शामिल है. इस बॉडी को कुछ समय पहले ही खास तौर पर एक्सपोर्ट के मकसद से नोटिफाई किया गया है.

क्या होता है हलाल प्रॉडक्ट
जब किसी प्रोडक्ट के पास हलाल सर्टिफिकेट होता है, तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्शन में इस्लाम में मना की गई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है. इसका मतलब है कि वह प्रोडक्ट मुसलमानों के लिए जायज है. मीट प्रोडक्ट्स के मामले में हलाल सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब जानवर को इस्लामिक तरीकों से जबह किया गया हो. इसका मकसद यह पक्का करना है कि पूरी प्रक्रिया इस्लामिक नियमों के हिसाब से हो. भारत में जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं. ये संस्थाएं वेरिफाई करती हैं कि प्रोडक्ट में इस्तेमाल की गई चीजें और बनाने का तरीका इस्लामिक नियमों के मुताबिक हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bahraich newsBahraich Copyright ViolationBismillah trademark misuse

Trending news

Turkman Gate violence case
तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार
Bahraich news
अग्रवाल साहेब का 'बिस्मिल्लाह' नाम का प्रोडक्ट स्वीकार, मुसलमान 'हिमालय' नाम रख...'
Delhi Police Illegal Foreigners
दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल
Jama Masjid
तुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश
Nitish Kumar Hijab Controversy
डॉक्टर नुसरत परवीन ने जॉइन की सरकारी नौकरी, सदर अस्पताल में संभाली जिम्मेदारी
West Bank
West Bank की यूनिवर्सिटी पर IDF की रेड, 40 से ज्यादा छात्र घायल
Delhi news
घर सील, डर बुलडोज़र का, Delhi के Aligaon में विरोध पर उतरे लोग
Turkman Gate incident
मुस्लिम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस, मस्जिद से जुड़ा है मामला
bangladesh
Bangladesh में हादी के बाद एक और नेता की हत्या, अस्पताल पहुंचते ही मौत
turkman gate
मुसलमानों के खिलाफ हदें पार की गईं, Faiz-e-Ilahi Masjid कार्रवाई पर भड़के ST Hasan