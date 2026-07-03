/राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह में चढ़ावे में हेरफेर से मचा हड़कंप, वक्फ बोर्ड तक पहुंची जांच रिपोर्ट

Bahraich News Today: अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी मजहबी जगह सवालों के घेरे में आ गई है. इस बार मामला बहराइच की मशहूर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से जुड़ा है, जहां नजराने की रकम, कमेटी में नियुक्तियों और माली बेनियमियों को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. शिकायतों के बाद हुई शुरुआती जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए हैं, जिनके बाद जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी है. अब इस मामले में आला सतह की जांच की मांग तेज हो गई है.