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राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह में चढ़ावे में हेरफेर से मचा हड़कंप, वक्फ बोर्ड तक पहुंची जांच रिपोर्ट

UP Dargah Donation Misappropriation Case: राम मंदिर के बाद अब बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में चढ़ावे, आमदनी-अखराजात और नियुक्तियों में कथित माली बेज़ाब्तगियों के आरोपों के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद बहराइच जिला अधिकारी की तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी है. हालांकि दरगाह मैनेजमेंट ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गबन से इनकार किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:23 PM IST
राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह में चढ़ावे में हेरफेर से मचा हड़कंप, वक्फ बोर्ड तक पहुंची जांच रिपोर्ट
Image Credit: बहराइच दरगाह में नजराने की रकम में हेरफेर का इल्जाम (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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