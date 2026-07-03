/राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह में चढ़ावे में हेरफेर से मचा हड़कंप, वक्फ बोर्ड तक पहुंची जांच रिपोर्ट

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Bahraich News Today: अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी मजहबी जगह सवालों के घेरे में आ गई है. इस बार मामला बहराइच की मशहूर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से जुड़ा है, जहां नजराने की रकम, कमेटी में नियुक्तियों और माली बेनियमियों को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है. शिकायतों के बाद हुई शुरुआती जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए हैं, जिनके बाद जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी है. अब इस मामले में आला सतह की जांच की मांग तेज हो गई है.
पूरा मामला बहराइच स्थित वक्फ संख्या 19 की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का है, जिसे देश की बड़ी दरगाहों में गिना जाता है. यहां हर साल एक महीने तक मेला लगता है, जिसमें मुल्क के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में जायरीन पहुंचते हैं. हालांकि पिछले दो सालों से उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं. लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर खासा चढ़ावा भी पेश करते हैं.
दस सालों के आमदनी और अखराजात में हेरफेर का इल्जाम
बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को मिली शिकायतों के बाद जिला अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. कमेटी ने दरगाह के कामकाज और माली रिकॉर्ड की जांच की. जांच के दौरान दरगाह कमेटी पिछले दस सालों के आमदनी व अख़राजात और लेन-देन से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सकी. इसके अलावा कमेटी में की गई नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठे हैं.
जांच के बाद मामला और संगीन हो गया है. अब आशंका जताई जा रही है कि दरगाह पर आने वाले चढ़ावे और मेले के दौरान दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई हो सकती है. इसी आधार पर जिला अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी है, ताकि मामले की आला सतह पर आगे जांच कराई जा सके.
"20 सालों से दरगाह के हिसाब-किताब की नहीं हुई जांच"
इस बीच दरगाह के एक पुराने खादिम ने भी दरगाह कमेटी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. उनका कहना है कि पिछले करीब 20 सालों से दरगाह के हिसाब-किताब की जांच नहीं कराई गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी के सदस्यों ने मिलकर चढ़ावे की रकम में भारी गड़बड़ी की है. उनका कहना है कि लंबे समय तक माली रिकॉर्ड की जांच न होने की वजह से बड़े गबन की आशंका पैदा हो गई है. इसी शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और उसमें माली बेजाब्तगियां उजागर हो गईं.
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी हेरफेर की जांच
जिला अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि तीन सदस्यीय जांच दल बनाया गया था. जांच के दौरान नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठे और कमेटी जरुरी माली दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी. इसी आधार पर पूरी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. हालांकि, दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.
कमेटी के सदस्य दिलशाद अहमद का कहना है कि दरगाह में आने वाले चंदे और चढ़ावे का पूरा हिसाब-किताब रखा जाता है. उनके मुताबिक रकम की गिनती जिला प्रशासन के प्रतिनिधि की मौजूदगी में होती है और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से वक्फ बोर्ड को भेजी जाती है. उन्होंने कहा कि दरगाह में किसी तरह का गबन नहीं हुआ है और लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद और गलत हैं.