बहराइच हिंसा: रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर कोर्ट आज सुनाएगा सजा, अब्दुल समेत 10 दोषी करार

Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 13 अक्टूबर 2024 को राज्य के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा विसर्जन समारोह के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पवन शर्मा कुमार की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में 10 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सज़ा का ऐलान आज यानी 11 दिसंबर को किया जाएगा. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है.

दरअसल, महाराजगंज बाजार इलाके में दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने एक बिल्डिंग पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की. इससे वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई. उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस हत्या के बाद फैल गया है सांप्रदायिक तनाव

हत्या के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिससे कई जगहों पर अशांति, हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं. हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया. हिंसा में निजी और सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ,

आरोपियों पर लगा NSA

इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया. उनमें से कुछ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत भी आरोप लगाए गए. पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया.

कोर्ट सुनाएगा फैसला

लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 10 लोगों को हत्या, दंगा, हिंसा और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का दोषी पाया. कोर्ट 11 दिसंबर को सज़ा का ऐलान करेगा. पूरे राज्य के लोग इस फैसले पर करीब से नजर रखे हुए हैं.