Bahraich Murder Case: रामगोपाल की हत्या में सरफ़राज़ को फांसी, 9 अन्य को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ती विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की उस वक़्त गोली लगने से मौत हो गयी थी जब वो एक मस्जिद पर चढकर उसपर भगवा झंडा फहरा रहा था, और नीचे भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी. इस हिंसा के बाद कई मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई थी, और कुछ लोग घटना के बाद फरार हो गए थे. इस हिंसा में मुसलमानों के शो रूम, दुकानों और घरों में भी आग लगा दी गई थी.
उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ती विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा के साथ ही उसके बाप और दो भाइयों समेत कुल 9 अफराद को उम्रकैद की सजा सुनाई है है. सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया है. इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने 13 आरोपियों में 3 को दोष मुक्त करते हुए 10 पर अपना फैसला महफूज़ रख लिए था.
बुधवार को जिन लोगों को मुजरिम करार दिया गया उनमें अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ,जावेद, ज़ीशान, शोएब, ननकऊ, मारुफ़ शामिल थे.
वहीँ, इस मामले में खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था.
कोर्ट के इस फैसले से जहाँ मृतक रामगोपाल के परिवार ने ख़ुशी का इज़हार किया है, वहीँ मुजरिमों के अहले खाना ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
