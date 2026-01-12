8 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमला, फैक्ट्री मालिक के कहने पर बजरंग दल ने किया कांड

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बजरंगदल के सदस्यों ने खुलेआम गुंडागर्दी की और प्रवासी बंगाली मजदूरों की पिटाई की. यह घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का है. यहां एक ब्रेड फैक्ट्री में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के आठ प्रवासी मजदूरों पर बजरंग दल के सदस्यों ने बेरहमी से हमला किया. आठों मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं. मजदूरों ने बताया कि बेकरी मालिक के कहने पर, बजरंग दल के गुंडों का एक ग्रुप बीते रविवार (11 जनवरी) दोपहर के समय बेकरी में घुसा. मजदूरों ने बताया कि बजरंग दल के सदस्यों ने हमला करने से पहले उनका मोबाइल फोन छीन लिए.

ये मजदूर उस घटना को याद करके कांप उठते हैं. मार खाने वाले मजदूरों में से एक शेख जसीम ने कहा कि जब बजरंग दल के गुंडे फैक्ट्री में घुसे तो फैक्ट्री का मालिक वहीं था. जसीम ने कहा कि बजरंग दल के सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाए और तुरंत हम पर हमला कर दिया.

पीड़ित जसीम ने कहा कि हमने बजरंग दल के सदस्यों से पूछा कि वे हम पर हमला क्यों कर रहे हैं और हमने क्या जुर्म किया है, तो उन्होंने हमे बांग्लादेशी बताया. हमने बजरंगदल के सदस्यों को अपने आधार कार्ड भी दिखाए, लेकिन उन्होंने उन्हें फेंक दिया और हमें बेरहमी से पीटते रहे. जसीम ने कहा कि फैक्ट्री मालिक ने बीच-बचाव नहीं किया, उसने हमें धमकी दी कि हम तुरंत चले जाएं, नहीं तो वह हमें मार डालेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद चार मजदूर शेख जसीम, शेख असलम, शेख बाबी और शेख जुल्फिकार किसी तरह पुरुलिया में अपने घर पहुंच गए, जबकि अन्य मजदूर शेख इस्माइल, शेख मीनार, अरबाज काजी और शेख साहिल अभी भी सूरजपुर के एक सरकारी शेल्टर होम में हैं.

वहीं, पुरुलिया जिला पुलिस प्रशासन इन मजदूरों को उनके परिवारों तक वापस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. मार खाने वाले मजदूर शेख असलम ने एक मीडिया चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि हम वहां काम करके हर महीने 10,000-7,000 रुपये कमाते थे. मालिक ने हमसे कहा कि तुम घर जा सकते हो, हमें और मजदूरों की जरूरत नहीं है.

असलम ने बताया कि मजदूरों ने मालिक से पूछा कि वह उन्हें वादे के मुताबिक पैसे क्यों नहीं दे रहा है? आप हमें इतना कम पैसे क्यों दे रहे हैं? जब हमें काम पर रखा गया था, तो आपने हमसे ज्यादा सैलरी का वादा किया था. उन्होंने कहा कि आपको हमें यह रकम देनी ही होगी. इसी को लेकर फैक्ट्री मालिक ने बजरंग दल के सदस्यों को बुलाकर हमला करवाया.