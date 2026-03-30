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बरेली में आतंक का अंत! मुस्लिम युवक को पीटने वाला बजरंग दल का नेता गिरफ्तार

Bajrang Dal Leader Arrest: बरेली में बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर को एक मुस्लिम युवक पर कथित तौर पर हमला करने और उसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 

 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:47 PM IST

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बरेली में आतंक का अंत! मुस्लिम युवक को पीटने वाला बजरंग दल का नेता गिरफ्तार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में बार-बार कानून को ठेंगा दिखाने वाले बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी एक मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट के बाद हुई है. ऋषभ ने एक दिन पहले एक मुस्लिम लड़का को एक हिंदू लड़की के साथ देख लिया था. इसके बाद लड़की और लड़का को पकड़कर सुनसान इलाके में ले गया और लड़के से मारपीट की. साथ ही मुस्लिम लड़के को जबरन जय श्री राम बोलने पर भी मजबूर किया.  इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. कैंट पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मांगी गई है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ ठाकुर सरेआम एक युवक को प्रताड़ित कर रहा है. ऋषभ के कई दोस्त भी पास में ही मौजूद हैं और उनमें से एक इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार शाम को हुई. ऋषभ ने उस युवक को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि वह उसी मोहल्ले की एक हिंदू लड़की को जानता था. युवक को अपमानित करते हुए ऋषभ ने उससे ज़बरदस्ती "जय श्री राम" के नारे लगवाए, फिर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और चप्पलों से पीटा. खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश में ऋषभ ने इस पूरी घटना को फिल्माया और बाद में उस वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया.

इससे भी कर चुका है मारपीट
ऋषभ ठाकुर का बरेली में गुंडागर्दी का पुराना इतिहास रहा है और उसे ज़िले से बाहर भी निकाला जा चुका है. उस पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिनमें 'गुंडा एक्ट' के तहत आरोपों से लेकर कई अन्य अपराध शामिल हैं. वह पहले भी रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जा चुका है, लेकिन उसके रवैये में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते. वह लगातार बेखौफ़ होकर कानून का उल्लंघन कर रहा है. इससे पहले कैफे में मुस्लिम लड़कों से मारपीट की थी. इस घटना का भी वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठे. इसके बाद पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दो दिन बाद ही जमानत मिल गई और फिर से जिले में गुंडागर्दी शुरू कर दी.

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ऋषभ कर रहा है गुंडागर्दी 
इसके बाद पुलिस ने ऋषभ ज़िले से 'निष्कासित' घोषित कर दिया. इसके बावजूद वह शहर में सक्रिय बना रहा. एक मामला ऐसा भी सामने आया, जिसमें पीलीभीत बाईपास पर स्थित एक स्पा सेंटर की महिला मालिक से जबरन वसूली की मांग की गई और उसे धमकियां दी गईं. इस मामले में भी उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई है. उस पर एक मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट करने और पैसे छीनने के आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित ने ऋषभ पर आरोप लगाया है कि उसने उससे 70 हजार रूपये छीन लिए हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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