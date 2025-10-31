Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3060063
Zee SalaamIndian Muslimदेहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, हिंदू औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा

देहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, हिंदू औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा

Bajrang Dal Leaders attack Muslim Gym Trainer: देहरादून के क्लेमेंटटाउन स्थित फिट एंड फाइन जिम में हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम ट्रेनर नदीम अंसारी पर हमला किया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में ट्रेनर पर एफआईआर दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:02 AM IST

Trending Photos

बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिम ट्रेनर नदीम पर किया हमला
बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिम ट्रेनर नदीम पर किया हमला

Dehradun News Today: उत्तराखंड में बीते कुछ समय से मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. मुसलमानों के साथ कहीं दुकानों में मारपीट, कहीं मजहबी पहचान के नाम पर धमकी, तो कहीं हिंदूवादी संगठनों की भीड़ के जरिये कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश. ऐसे माहौल में हिंदूवादी संगठनों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं. इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देने में प्रदेश की बीजेपी सरकार और पुलिस पर संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं. 

वहीं, अब राजधानी देहरादून से एक और मामला सामने आया है, जहां एक जिम के भीतर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए एक मुस्लिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला कर दिया. हिंदूवादी संगठनों के हमले से जिम में अफरा तफरी मच गई. घटना की वीडियो सोशल मीडियाय पर तेजी से वायरल हो रही है. हिंदूवादी संगठनों ने उत्तराखंड में मुसलमानों के बॉयकाट करने का ऐलान किया है.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र स्थित फिट एंड फाइन जिम का है.यहां जिम ट्रेनर नदीम अंसारी पर एक हिंदू महिला ने कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. बजरंग दल के पदाधिकारियों को जब आरोपी के समुदाय विशेष से होने की बात पता चली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने नदीम पर हमला कर दिया और जिम के अंदर जमकर हंगामा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि महिला कुछ लोगों के साथ जिम पहुंची और ट्रेनर नदीम अंसारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जिम के अंदर ही ट्रेनर के साथ मारपीट शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिम में मौजूद अन्य लोगों के सामने ट्रेनर को पीटा गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने दावा किया कि आरोप लगाने वाली महिला को नदीम अंसारी से कुछ अनबन हुई थी और जब उसे पता चला कि आरोपी का ताल्लुक समुदाय विशेष से है तो वह और भड़क गई. 

जिम ट्रेनर पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी जिम ट्रेनर नदीम अंसारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है. यह कार्रवाई क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस के जरिये की गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है. जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाला जा रहा है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. वहीं, जिम के अंदर मारपीट और हंगामा करने के मामले में भी पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: नांदेड़ एसपी अबिनाश कुमार ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Uttarakhand newsdehradun newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
देहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा
Maharashtra news
नांदेड़ एसपी अबिनाश ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश
israel news
ग़ज़ा की तबाही के साये में इजरायल की आबादी भी थमी, 1948 के बाद सबसे बड़ा झटका
Bihar News
नौकरी से बड़ा आत्मसम्मान; डॉक्टर नुसरत ने बिहार सरकार की नौकरी को मारी लात
america news
हिन्दू मां का बेटा जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर लेंगे न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ
Ajmer News
अजमेर शरीफ से उठा अमन का पैगाम, उलेमा ने मजहबी नफरत के खिलाफ छेड़ी देशव्यापी मुहिम
UP News
घर में लगी आग घर के चिराग से; बुर्का में डांस करने वाले वो नहीं जो आप समझ रहे हैं ?
Bangladesh news
खालिदा जिया को आखिरी विदाई, तारिक रहमान को एस जयशंकर ने सौंपा PM मोदी का भावुक संदेश
UP News
ब्राह्मण लड़की पर स्कूल के बच्चों से कलमा पढ़वाने का इलज़ाम,हिन्दू संगठन का दावा
Himachal Pradesh News
मुस्लिम से इतनी नफरत; अस्पताल में औरत ने जयराम ठाकुर से की मस्जिद हटाने की मांग