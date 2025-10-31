देहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, हिंदू औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा

Dehradun News Today: उत्तराखंड में बीते कुछ समय से मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. मुसलमानों के साथ कहीं दुकानों में मारपीट, कहीं मजहबी पहचान के नाम पर धमकी, तो कहीं हिंदूवादी संगठनों की भीड़ के जरिये कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश. ऐसे माहौल में हिंदूवादी संगठनों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं. इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देने में प्रदेश की बीजेपी सरकार और पुलिस पर संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं.

वहीं, अब राजधानी देहरादून से एक और मामला सामने आया है, जहां एक जिम के भीतर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए एक मुस्लिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला कर दिया. हिंदूवादी संगठनों के हमले से जिम में अफरा तफरी मच गई. घटना की वीडियो सोशल मीडियाय पर तेजी से वायरल हो रही है. हिंदूवादी संगठनों ने उत्तराखंड में मुसलमानों के बॉयकाट करने का ऐलान किया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र स्थित फिट एंड फाइन जिम का है.यहां जिम ट्रेनर नदीम अंसारी पर एक हिंदू महिला ने कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. बजरंग दल के पदाधिकारियों को जब आरोपी के समुदाय विशेष से होने की बात पता चली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने नदीम पर हमला कर दिया और जिम के अंदर जमकर हंगामा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि महिला कुछ लोगों के साथ जिम पहुंची और ट्रेनर नदीम अंसारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जिम के अंदर ही ट्रेनर के साथ मारपीट शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिम में मौजूद अन्य लोगों के सामने ट्रेनर को पीटा गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों ने दावा किया कि आरोप लगाने वाली महिला को नदीम अंसारी से कुछ अनबन हुई थी और जब उसे पता चला कि आरोपी का ताल्लुक समुदाय विशेष से है तो वह और भड़क गई.

जिम ट्रेनर पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी जिम ट्रेनर नदीम अंसारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है. यह कार्रवाई क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस के जरिये की गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है. जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाला जा रहा है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. वहीं, जिम के अंदर मारपीट और हंगामा करने के मामले में भी पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: नांदेड़ एसपी अबिनाश कुमार ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश!