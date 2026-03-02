गौ तस्करी की शक में आमिर की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप; इलाके में तनाव

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक मुस्लिम युवक को बजरंग दल के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि हरियाणा के पल्ला निवासी 28 वर्षीय आमिर नामक युवक की बजरंग दल के सदस्यों के एक समूह ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. यह घटना भिवाड़ी के चोपानकी थाना क्षेत्र का है. दावा किया जा रहा है कि गौ तस्करी के शक में बजरंग दल के सदस्यों ने आमिर की हत्या की है.

वहीं, इस दुखद हत्याकांड के बाद मृतक आमिर के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. इस पूरी घटना की सूचना लगते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, सहित कई थानों के थानाधिकारी चोपानकी पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक आमिर की बजरंग दल वालो ने गोली मारी है, लेकिन पुलिस ने गोली को नकारते हुए कहा कि आमिर और बजरंग दल के सदस्यों के बीच मुठभेड़ जरूर हुई है, लेकिन अभी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पुलिस की माने तो मृतक आमिर के पास से पिकअप मिली है, उसमें पांच गोवंश बरामद हुए हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले भी बजरंग दरल के उपद्रवी खुलेआम मुस्लिम पहचान के आधार पर लोगों को हमला करते रहे हैं. हरियाणा के नूंह के रहने वाले जुनेद और नासीर को गोरक्षा के नाम पर जिंदा जलाकर मार दिया गया. जुनेद, नासीर हत्याकांड के बाद देश भर में हंगामा हुआ, जिसके बाद मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया. हालांकि अभी तक उसे कोर्ट से सजा नहीं हुई है.