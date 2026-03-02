Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3127984
Zee SalaamIndian Muslimगौ तस्करी की शक में आमिर की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप; इलाके में तनाव

गौ तस्करी की शक में आमिर की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप; इलाके में तनाव

Rajasthan News: राजस्थान में एक मुस्लिम युवक आमिर को बजरंग दल के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:30 PM IST

Trending Photos

गौ तस्करी की शक में आमिर की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप; इलाके में तनाव

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक मुस्लिम युवक को बजरंग दल के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि हरियाणा के पल्ला निवासी 28 वर्षीय आमिर नामक युवक की बजरंग दल के सदस्यों के एक समूह ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. यह घटना भिवाड़ी के चोपानकी थाना क्षेत्र का है. दावा किया जा रहा है कि गौ तस्करी के शक में बजरंग दल के सदस्यों ने आमिर की हत्या की है. 

वहीं, इस दुखद हत्याकांड के बाद मृतक आमिर के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. इस पूरी घटना की सूचना लगते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, सहित कई थानों के थानाधिकारी चोपानकी पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक आमिर की बजरंग दल वालो ने गोली मारी है, लेकिन पुलिस ने गोली को नकारते हुए कहा कि आमिर और बजरंग दल के सदस्यों के बीच मुठभेड़ जरूर हुई है, लेकिन अभी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पुलिस की माने तो मृतक आमिर के पास से पिकअप मिली है, उसमें पांच गोवंश बरामद हुए हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले भी बजरंग दरल के उपद्रवी खुलेआम मुस्लिम पहचान के आधार पर लोगों को हमला करते रहे हैं. हरियाणा के नूंह के रहने वाले जुनेद और नासीर को गोरक्षा के नाम पर जिंदा जलाकर मार दिया गया. जुनेद, नासीर हत्याकांड के बाद देश भर में हंगामा हुआ, जिसके बाद मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया. हालांकि अभी तक उसे कोर्ट से सजा नहीं हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsbajrang dal killed amirminority newsToday News

Trending news

muslim news
गौ तस्करी की शक में आमिर की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप
Pakistan News
खामनेई की शहादत पर एकजुटता; पाकिस्तान के हिंदू प्रतिनिधियों का होली न मनाने का ऐलान
Iran War Update
War Update: ईरान का साफ संदेश अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमला जारी
Iran Drone Attack Saudi
दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी Aramco पर ईरान ने किया हमला! सऊदी में मचा हड़कंप
muslim news
महंगा होने वाला है पेट्रोल और डीजल; ईरान-इजरायल जंग का भारत पर असर
Samastipur News
समस्तीपुर में NIA का इनामी आरोपी नूर मोहम्मद गिरफ्तार, जाली नोट नेटवर्क का खुलासा
India Advisory
ईरानी हमले के बाद भारत अलर्ट, इन 7 मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी
muslim news
सुप्रीम लीडर की मौत पर शिया समुदाय में पसरा मातम, कई राज्यों में हुए प्रदर्शन
america f15 fighter jet crash
ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश
Pakistan Taliban Conflict
तालिबान ने पाकिस्तान में मचाया कहर, नूर खान एयरबेस पर किया एयरस्ट्राइक