हैदराबाद में बजरंग दल के लोगों ने काटा बवाल, बीफ बेचने पर रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश

Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद में बजरंग दल के लोगों ने एक रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया और उसे बंद करने की कोशिश की. बजरंग दल के लोगों ने रेस्टोरेंट पर बीफ बेचने का आरोप लगाया. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को आगे बढ़ने से रोका.

दरअसल, तेलंगाना में बीफ बेचने या खाने पर प्रतिबंध नहीं है, यहां लोग बीफ को नॉर्मल फूड की तरह खाते हैं और रेस्टोरेंट में बेचे भी जाते हैं. हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस पास इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेजेज़ यूनिवर्सिटी है, यहां एक रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसमें बजरंग दल के लोगों ने घुसकर हंगामा किया. रेस्टोरेंट में मौजूद इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेजेज़ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर वहां बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा और बीफ बेचने की वजह से रेस्टोरेंट को बंद करने की बात कही.

बता दें कि दक्षिण-भारत के राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध नहीं है और यहां बीफ से जुड़े कई प्रकार के भोजन मिलते हैं. इस मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, ताकि यह मामला आगे न बढ़े और विवाद न हो. बता दें कि हैदराबाद में कई जगहों पर खुलेआम बीफ बेचे और खाए जाते हैं. बीफ बेचने वाले ज्यादातर रेस्टोरेंट पुराने हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में होते हैं.

गौरतलब है कि बीफ के नाम पर भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाए आम हो गई है. उत्तर-भारत गौरक्षा दल से जुड़े लोग पशु तस्करी के आरोप में आए दिन गुंडागर्दी करते हैं और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर पशु व्यपारियों या पशु पालकों पर हमले करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी गौरक्षा के नाम पर आरजकता फैलाने वालों को गुंडा बता चुके हैं. प्रधानमंत्री अपने एक भाषण में कहा था कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है जो रात में गुंडागर्दी करते हैं और दिन में अपने आप को गौरक्षक बताते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर दुकान खोल के बैठे हुए हैं.