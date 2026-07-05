/ऋषिकेश में घर के भीतर नमाज पर ऐतराज, बजरंग दल ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग!

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Uttarakhand News Today: हिंदूवादी संगठनों का कथित उत्पात उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है. संविधान और कानून व्यवस्था को आईना दिखाते हुए वह लगातार अल्पसंख्यकों को इबादत करने और उनकी मजहबी पहचान के वजह से निशाना बना रहे हैं. आए दिन यहां पर मुसलमानों के रोजगार से बॉयकाट करने की मांग, मजहबी जगहों और उनके तालीमी इदारों को हटाने की मांग उठती रही है. विपक्षी दल, मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अक्सर सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी दोहरा रवैया अख्तियार करने के आरोप लगाता रहा है.
इसी तरह का मामला एक बार फिर उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आया है, जहां एक घर में सामूहिक नमाज अदा किए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया. इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि बजरंग दल का कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर ऐतराज जताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मिली जानकारी के मुताबिक, ऋषिकेश में एक घर के भीतर सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी. इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इस पर ऐतराज जताते हुए हंगामा करने लगे. उन्होंने घर में सामूहिक नमाज अदा किए जाने का विरोध किया.
इस दौरान हिंदूवादी नेता नरेश उनियाल ने कहा कि यहां पर जुमे की नमाज अदा की जाती है. उनियाल ने दावा किया कि इस घर में इमाम साहब के साथ दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, इस तरह से सामूहिक नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? मौके पर विरोध करते हुए नरेश उनियाल की एक वीडियो भी सामने आई है. इसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं हैं, लेकिन अगर कोई रेड़ी-पटरी, मुहल्ले वालों के साथ दूसरे लोगों को बुलाकर नमाज पढ़वाओगे तो यह कहीं न कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है.
वीडियो में नरेश उनियाल ने हैराने करने वाले आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगाए. उनियाल ने कहा, "अगर कोई विरोध नहीं करेगा, तो नमाज पढ़ने वालों को छूट मिल जाएगी. इसके बाद स्थानीय लोग ही गवाही देंगे कि यहीं के लोग आकर नमाज पढ़ते हैं. " हिंदूवादी संगठन के नेता ने दावा किया कि "इससे साबित हो जाएगा कि यहां हमेशा से नमाज होती रही है. इसके बाद यह जगह वक्फ के नाम दर्ज हो जाएगी, इसके बाद यह पैसे लेकर कहीं दूसरी जगह पर बस जाएंगे. फिर यही होगा कि देवभूमि के अंदर एक और मस्जिद बस चुकी है."
इससे पहले की वायरल वीडियो में हिंदूवादी संगठन का एक नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सामूहिक नमाज को रोकने के लिए कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुका हूं. वह आगे कहता है कि कई बार इसके लिए श्यामपुर चौकी भी जा चुका है. सोशल मीडिया पर नेटीजंस हिंदूवादी संगठनों के इस रवैये की कड़ी आलोचना की और संविधान में सभी को अपने मजहब की आजादी के पालन के अधिकार का हवाला देते हुए ऐसा न करने की अपील की.