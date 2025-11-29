Advertisement
अयोध्या में बाबरी के बाद ईदगाह और मस्जिद पर मंडराया खतरा, हिंदूवादी संगठनों के सामने प्रशासन ने टेके घुटने!

VHP Bajrang Dal Target on Ayodhya Masjid-Eidgah: अयोध्या में ईदगाह और मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. हिंदूवादी संगठन सड़क चौड़कीकरण का हवाला देते हुए ईदगाह और मस्जिद हटाने के लिए अड़े हुए हैं. हिंदूवादी संगठनों के आगे प्रशासन भी अब नतमस्तक नजर आ रहा है और मौके के पैमाइश के आदेश दिए हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:51 AM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Ayodhya Eidgah Masjid News: अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों की एक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं. कट्टरपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ कथित संतों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर नया वावेला खड़ा कर दिया है. मामला रौनाही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण से जुड़ा है, जिसके तहत बभनियावां चौराहे के पास स्थित ईदगाह और मस्जिद के एक हिस्से पर विकास कार्य की जद में आने को लेकर विवाद है. 

इसी को आधार बनाकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज के कार्यकर्ताओं ने सोहावल तहसील में धरना शुरू कर दिया है. धरने पर बैठे संतों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब अयोध्या में राम पथ का निर्माण हुआ था, उस दौरान सड़क के दायरे में आने वाले कई मंदिरों को हटाया गया था. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अगर विकास और यातायात सुविधा के लिए मंदिर हटाए जा सकते हैं, तो सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मस्जिद के हिस्से को भी हटाया जाना चाहिए.

संतों का दावा है कि मस्जिद का सिर्फ वही हिस्सा हटाया जाए, जो सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहा है. उनका आरोप है कि सोहावल तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग इस मसले पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं. हिंदूवादी संगठनों और कथित साधु संतों ने धमकी दी है कि जब तक मस्जिद का वह हिस्सा नहीं हटाया जाता, जो सड़क के रास्ते में आ रहा है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

इस दौरान संत भरत कुंड के परमात्मा दास और बजरंग दल के प्रवक्ता लालजी शर्मा सहित कई लोग धरने में मौजूद रहे. उनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण अयोध्या के विकास से जुड़ा है और इसके रास्ते में किसी भी धार्मिक ढांचे को नहीं आने दिया जाएगा.

प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है. सोहावल की एसडीएम सविता राजपूत ने बताया कि मस्जिद की पैमाइश करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. पैमाइश रिपोर्ट मिलते ही पीडब्ल्यूडी को भेज दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. 

यह भी पढ़ें: वक्फ संपत्ति पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, सुप्रीम कोर्ट इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला!

UP Newsayodhya masjid newsAyodhya Eidgah Newsmuslim news

