अहमदाबाद में "आई एम मलाला" पढ़ने पर बवाल, हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने किया लाठी डंडों से हमला, तीन गिरफ्तार

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Gujarat News Today: अहमदाबाद में किताब पढ़ना भी अब कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरने लगा है कि उसके जवाब में लाठी उठाने की नौबत आ गई. दुनिया भर में लड़कियों की तालीम और अमन की आवाज के तौर पर पहचानी जाने वाली नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की याददाश्तों पर लिखी किताब "आई एम मलाला" पढ़ रहे लोगों पर मुबय्यना तौर पर हिंदूवादी तंजीमों से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया. अहमदाबाद के वस्त्रापुर गार्डन में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, यह वाकिया जुमेरात शाम 27 अगस्त को पेश आया. वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर जीएम चौधरी ने बताया कि करीब 20 लोग, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, पब्लिक गार्डेन में मलाला यूसुफजई की किताब पढ़ने के लिए जमा हुए थे. किताब पढ़ने का यह सिलसिला खत्म होने के बाद जब लोग वहां से वापस जाने लगे, तभी करीब 18 से 20 लोगों का एक ग्रुप वहां पहुंच गया.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस ग्रुप के लोगों ने खुद को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताया. उन्होंने किताब पढ़ने को लेकर वहां मौजूद लोगों से नाराजगी जताई और सवाल किया कि आखिर उन्होंने मलाला यूसुफजई की याददाश्तों पर लिखी किताब "आई एम मलाला" ही क्यों पढ़ी.
देखते ही देखते बात बहस और तनातनी तक पहुंच गई. इसके बाद दोनों फरीकों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई. पुलिस का कहना है कि इस दौरान दो लोग जख्मी हो गए. जिस ग्रुप पर हमला करने का इल्जाम है, उसके कुछ लोग लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से लैस थे. वारदात के बाद इलाके में हलचल मच गई और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी.
वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर जीएम चौधरी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस के मुताबिक, मुल्जिमों में से दो को मुतास्सरीन पहले से जानते थे. इसके अलावा छह दीगर लोगों की भी पहचान की गई है. पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि हमलावरों ने खुद को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताया था. हालांकि, इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी तौर पर भीड़ जमा करने और जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं भारतीय न्याय संहिता के तहत लगाई गई हैं.
मलाला यूसुफजई की किताब को लेकर अहमदाबाद में यह पहला तनाजा नहीं है. कुछ हफ्ते पहले भी शहर के एक प्राइवेट स्कूल को दक्षिणपंथी तंजीमों के मुखालिफत के बाद अपनी जरूरी पढ़ाई वाली किताबों की फेहरिस्त से मलाला यूसुफजई की किताब हटानी पड़ी थी. इसी फेहरिस्त में नाजी जुल्मों की गवाह और होलोकॉस्ट से बची ऐन फ्रैंक से जुड़ी किताब भी शामिल थी. हिंदू तंजीमों के हंगामे और एहतिजाज के बाद स्कूल ने इन किताबों को कंपल्सरी सिलेबस की लिस्ट से बाहर कर दिया था.