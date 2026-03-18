नवरात्रि से पहले हिंदू संगठनों का नया शिगूफा, ज्ञापन सौंप मुस्लिम दुकानों को हटाने की मांग!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में हर धार्मिक त्योहार से पहले दक्षिणपंथी संगठनों पर विवाद पैदा करने के आरोप लगते रहे हैं. बीते कुछ सालों में हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक त्योहारों पर मुस्लिम व्यापारियों के बॉयकाट करने की मांग होती रही है और उन पर "जिहाद" करने का आरोप मढ़ दिया जाता है. दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठनों के रवैये पर प्रशासन पर संरक्षण देने के भी आरोप लगते रहे हैं. वहीं, अब ईद और नवरात्रि से हिंदूवादी संगठनों ने एक और नया वावेला खड़ा कर दिया है.

नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले कानपुर में मंदिरों के आसपास मुसलमानों के व्यापार करने और अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है. इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. उग्र कट्टरपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस रवैये को लेकर सभी धर्मों के शांति पसंद लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

कानपुर में आगामी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व से पहले VHP और बजरंग दल ने मंदिरों के आसपास हो रही दुकानदारी को लेकर आपत्ति जताई है. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि शहर के कई प्रमुख मंदिरों के पास गैर-हिंदुओं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिये अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जा रही हैं. इस ज्ञापन में खास तौर पर बिरहाना रोड स्थित माता तपेश्वरी मंदिर, कल्याणपुर स्थित आशा देवी मंदिर और जूही स्थित बारा देवी मंदिर के आसपास अतिक्रमण करने का दावा किया गया है.

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हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इन मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग दुकानदारी कर रहे हैं. हैरान करने वाले बात यह कि हिंदूवादी संगठनों को मुस्लिम समुदाय के व्यापार करने से भी ऐतराज है. VHP और बजरंग दल का कहना है कि ये लोग मंदिर परिसरों में या उसके आसपास पूजा के सामान की दुकानें लगाते हैं, जबकि न तो उनकी हिंदू धर्म में आस्था है और न ही वे मंदिरों में पूजा करने आते हैं. ज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि "जब आस्था नहीं है, तो मंदिरों के पास पूजन सामग्री बेचने का क्या औचित्य है?"

हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को महिलाओं की सुरक्षा से भी जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ लोग "विशेष उद्देश्य" से मंदिरों के पास दुकानें लगाते हैं और वहां आने वाली महिलाओं व लड़कियों से संपर्क बढ़ाकर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें "प्रेम जाल" में फंसाने की कोशिश करते हैं. इन संगठनों ने "लव जिहाद" का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है.

"लव जिहाद" के आरोपों को लेकर हिंदूवादी संगठनों की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. केंद्र सरकार 2020 में "लव जिहाद" जैसी किसी भी तरह की घटना से इंकार कर चुकी है. इसी तरह केरला पुलिस, कर्नाटक सीआईडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में "लव जिहाद" नाम के किसी भी तरह के संगठित आरोप से इंकार किया गया. इसके बावजूद आए दिन हिंदूवादी संगठन मुसलमानों पर "लव जिहाद" के आरोप लगाकर उन्हें निशाना बनाते हैं.

कानपुर प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कुछ दुकानदारों के मांसाहारी खान-पान को लेकर आपत्ति है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दावा किया इससे पहले भक्तों पर हड्डियां फेंके जाने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. फिलहाल, पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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