बरेली: मुस्लिम दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना 'अपराध', बजरंग दल ने कैफे घुसकर किया हमला

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदूवादी संगठनों ने एक बर्थडे पार्टी में जमकर तांडव मचाया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में चल रही बर्थडे पार्टी में शामिल लोगों पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी ने सूचना दी थी कि मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़की के साथ बर्थडे मना रहे हैं. मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब बरेली में एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा अपने क्लासमेट्स के साथ बर्थडे पार्टी मना रही थी. यह डैन कैफे नाम का यह रेस्टोरेंट बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर में मौजूद है. नर्सिंग कॉलेज की छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैफे में बर्थडे सेलिब्रेशन कर ही रही थी, इसी दौरान किसी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी कि बर्थडे पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लड़के भी मौजूद हैं.

पार्टी में मुस्लिम छात्रों की सूचना मिलते ही किया हमला

यह बात बजरंग दल के लोगों को नागवार गुजरी. इस सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता कैफे पहुंच गए और लड़कों पर हमला कर दिया. इसकी वीडियो भी आरोपियों ने खुद ही बनाकर शेयर कर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता कैफे में 'जय श्रीराम' के नारे लगाते हुए पहुंचे और पीड़ितों पर हमला कर दिया. कैफे के मैनेजर का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ है.

किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने. उनके उग्र रवैये को देखकर पीड़ित नौजवान खासकर दोनों मुस्लिम लड़के काफी डर गए थे. पुलिस ने हालात को किसी तरह से काबू में किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैफे स्टाफ के एक नौजवान समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, तीनों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका के तहत कार्रवाई की गई है.

स्टाफ ने खोली बजरंग दल की पोल

कैफे की मैनेजर माही ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज की छात्रा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने आई थी. पार्टी में छह से सात छात्राएं शामिल थीं. इसके अलावा सहपाठियों में कुल आठ हिंदू लड़के और दो मुस्लिम लड़के थे. मैनेजर के मुताबिक, यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने कैफे में घुसकर छात्रों पर हमला कर दिया और जमकर विवादित नारे लगाते हुए गाली गलौज की.

वहीं, पीड़िता नर्सिंग छात्रा ने भी पुलिस को दिए बयान में कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियात हैं. छात्रा ने बताया कि पार्टी में मौजूद दोनों मुस्लिम नौजवान उसके क्लासमेट हैं और सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. छात्रा के मुताबिक, सभी दोस्त मिलकर साथ में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कैफे आए थे. दूसरी तरफ पार्टी में मौजूद छात्राओं ने पुलिस को बताया कि वे सभी सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए कैफे में आए थे. किसी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी.

कैफे एक कर्मचारी अजय ने बताया कि एक नौजवान ने बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग कराया था. 27 दिसंबर को पार्टी चल रही थी, इसी दौरान बजरंग दल वालों को किसी ने इसकी सूचना दे दी. अजय के मुताबिक, बजरंग दल वालों ने पहुंचते ही छात्रों पर हमला कर दिया और कैफे में शीशे समेत कई चीजों को तोड़ दिया. उन लोगों ने एक फोन भी चोरी कर लिया. उन्होंने कहा कि बर्थडे में शामिल छात्रों ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, कैफे भी हमारा ओपेन है और सीसीटीवी लगे हुए हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

इस संबंध में सीओ आशुतोष शिवम में बताया कि शनिवार (27 दिसंबर) को थाना प्रेम नगर इलाके में मौजूद एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना मिली थी. इसकी सूचना मिलते ही फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम किया. उन्होंने बताया कि इसी मामले में आज इतवार (28 दिसंबर) को तहरीर दी मिली है, जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 333, 115 (2), 351 (3), 352, 324 (4), 131 और 151 (2) के तहत दो नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में जरुरी कार्रवाई की जा रही है.

