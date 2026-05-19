बकरीद से पहले यूपी से बंगाल तक पशु कारोबारियों में दहशत, मंडियों की रौनक पड़ी फीकी!

Uttar Pradesh Today: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले मुस्लिम समाज कशमकश और दहशत की स्थिति देखी जा रही है. कुर्बानी के जानवरों को लेकर पशु व्यापारी, किसान मंडियों में ले जाने से कतरा रहे हैं. नतीजतन बाजारों से ईद वाली रौनक गायब है. सालभर मवेशी पालकर आर्थिक फायदा हासिल करने की आस लगाए बैठे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कमोबेश यही हाल ईद-उल-अजहा से पहले सहारनपुर में लगने वाली पशु मंडियों को लेकर एक बार फिर तनाव का माहौल बनता दिखाई दे रहा है. पशु व्यापारियों और किसानों का कहना है कि कुछ लोग झूठी शिकायतें करके पुलिस बुला लेते हैं, जिससे मंडियों में अफरा-तफरी मच जाती है और दूर-दराज से आए व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं.

सहारनपुर में पार्षदों ने पुलिस से की खास अपील

इसी मुद्दे को लेकर नगर के कई पार्षदों का एक डेलीगेशन ने एसएसपी अभिनंदन सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर इस तरह के परेशानियों के समाधान की मांग की. डेलीगेशन की अगुवाई पार्षद मंसूर बदर कर रहे थे. उन्होंने सीनियर पुलिस अधीक्षक को बताया कि ईद-उल-अजहा के मौके पर शहर में पिछले कई सालों से तीन स्थानों पर पशु मंडियां लगती आ रही हैं. इनमें 62 फुटा क्षेत्र में भैंसा मंडी और मैसूर पैलेस के सामने सड़क की दूसरी ओर बकरा मंडी लगाई जाती है.

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"झूठी शिकायत कर माहौल खराब करने की कोशिश"

पार्षदों ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान अपने जानवरों को बेचने के लिए इन मंडियों में पहुंचते हैं. इनमें गंगोह, देवबंद, चिलकाना, देहात क्षेत्रों के अलावा दूसरे जिलों और बाहरी इलाकों से आने वाले लोग भी शामिल होते हैं. उनका कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर झूठी शिकायतें कर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. शिकायत के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो व्यापारियों में डर की वजह से अफरा तफरी मच जाती है.

डेलीगेशन ने कहा कि अगर कोई शख्स सड़क के बीच में अव्यवस्था फैलाकर कारोबार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना उचित है, लेकिन अगर व्यापारी सड़क किनारे व्यवस्थित तरीके से खरीद-फरोख्त कर रहे हों तो उनके साथ सहयोग और नरमी का व्यवहार किया जाना चाहिए.

पार्षदों ने सीनियर पुलिस अधीक्षक से मांग की कि झूठी शिकायतें करके माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि बकरीद के मौके पर व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पश्चिम बंगाल में मचा मवेशी कारोबारियों में मचा हाहाकार!

इसी तरह की नजरा पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है. बकरीद से पहसे यहां की मंडियों में खरीद फरोख्त में करने वालों में उहापोह की स्थिति है. बताया जा रहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जानवरों की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त रूख अपनाया है. इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग गाय समेत दूसरे जानवरों को खरीदने से कतरा रहे हैं.

नवगठित सुवेंदु सरकार के इस फैसले से उलेमा, इमाम और समुदाय के दूसरे सभ्रांत लोगों ने गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है. इस खास अपील के बाद मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया. इसकी वजह से किसान, व्यापारी, खास तौर पर हिंदू व्यापारी परेशान हैं. कुर्बानी के नए नियम को लेकर हिंदू समुदाय के लोग काफी परेशान हैं. एक महिला ने वीडियो में दावा किया कि बीजेपी सरकार के नई पाबंदियों की वजह से कुर्बानी से पहले मवेशियों का कारोबार ठप पड़ गया है. इसकी वजह से मवेशी के कारोबार से जुड़े लोगों पर गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं.