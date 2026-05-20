बकरीद 2026 पर घर में बनाएं ये 6 शाही डिश, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Eid ul Adha Recipes: इस बकरीद अगर आप अपने घर आए मेहमानों को स्वाद और शाही अंदाज़ से प्रभावित करना चाहते हैं, तो ये 6 डिश आपके त्योहार को और भी यादगार बना सकती हैं. स्वाद, खुशबू और परंपरा से भरपूर ये पकवान हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे.
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Bakrid Special Food: लोगों के घरों में बकरीद 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. ईद-उल-अजहा सिर्फ इबादत और कुर्बानी का पर्व नहीं, बल्कि परिवार और मेहमानों के साथ स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने का भी खास मौका होता है. इस दिन हर घर में कुछ खास और शाही डिश जरूर बनाई जाती हैं, जिनकी खुशबू पूरे माहौल को त्योहार जैसा बना देती है. अगर आप भी इस बकरीद अपने मेहमानों को स्वाद से खुश करना चाहते हैं, तो ये 6 शाही डिश जरूर ट्राई करें.
मटन बिरयानी
मटन बिरयानी को बकरीद का सबसे लोकप्रिय डिश मानी जाती है. दम में पके मसालेदार मटन और खुशबूदार बासमती चावल का स्वाद हर किसी को पसंद आता है. रायता और सलाद के साथ परोसी गई बिरयानी मेहमानों का दिल जीत लेती है.
मटन कोरमा
मलाईदार ग्रेवी, देसी मसाले और नरम मटन के टुकड़ों से तैयार यह डिश रोटी, नान या शीरमाल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है. पुराने लखनऊ और हैदराबाद के स्वाद का एहसास कराने वाला यह पकवान ईद की शान माना जाता है.
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सीख कबाब
कोयले की हल्की खुशबू और मसालों से भरे नरम कबाब बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आते हैं. इसे हरी चटनी और प्याज के साथ परोसने पर स्वाद और बढ़ जाता है.
शीर खुरमा
अगर मीठे की बात न हो तो त्योहार अधूरा लगता है. ऐसे में 'शीर खुरमा' बकरीद की सबसे खास मिठाई मानी जाती है. दूध, सेवईं, ड्राई फ्रूट्स और खजूर से बनने वाली यह डिश ईद की मिठास को दोगुना कर देती है. मेहमानों को ठंडा शीर खुरमा परोसना हर घर की परंपरा जैसा बन चुका है.
निहारी
धीमी आंच पर घंटों पकाया गया मसालेदार मटन और गाढ़ी ग्रेवी इसे बेहद खास बनाती है. इसे कुलचा या तंदूरी रोटी के साथ खाने का मजा ही अलग होता है.
हैदराबादी बिरयानी
भारत की सबसे मशहूर शाही डिशों में से एक मानी जाती है. दम पद्धति से पकाई जाने वाली इस बिरयानी में खुशबूदार बासमती चावल, मसालेदार मटन या चिकन और खास हैदराबादी मसालों का इस्तेमाल होता है. इसका लाजवाब स्वाद और खुशबू हर खाने के शौकीन को दीवाना बना देती है.
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