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क्या ईद-बकरीद की नमाज़ में आप भी चोर नज़र से आगे वाले को फॉलो करते हैं; जानिए नमाज का सही तरीका

Namaz Ka Tarika: बकरीद  इस्लाम का एक अहम त्योहार है, जिसे कुर्बानी, इबादत और इंसानियत के जज्बे के साथ मनाया जाता है. इस दिन मुसलमान दो रकात की नमाज एक्स्ट्रा तकबीरों के साथ अदा करते हैं. ईद-उल-अजहा की नमाज का सही तरीका जानने के लिए  पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 07:48 AM IST

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क्या ईद-बकरीद की नमाज़ में आप भी चोर नज़र से आगे वाले को फॉलो करते हैं; जानिए नमाज का सही तरीका

Bakrid Namaz 2026: ईद-उल-अजहा इस्लाम का एक बेहद खास और अहम त्योहार है, जिसे कुर्बानी, इबादत और इंसानियत के जज्बे के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर मुसलमान सुबह ईदगाह या मस्जिद में जाकर बकरीद की नमाज अदा करते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि बकरीद की नमाज अदा करने  का सही तरीका क्या है, और कौन-कौन सी जरूरी दुआएं पढ़ी जाती हैं. आइए आसान भाषा में बताते हैं.

बकरीद की नमाज दो रकात की होती है, जिसे जमात के साथ अदा किया जाता है.इस दो रकात की नामज़ नमाज में छह अतिरिक्त/ ज्यादा बार तकबीरें कही जाती हैं. यानी नमाज़ शुरू करने के पहले अल्लाह हु अकबर कहकर जब हाथ बाँध कर सना पढ़ते हैं, उसके अलावा नमाज़ ख़तम करने के पहले 6 बार और अल्लाह हु अकबर कहते हुए अपना हाथ कानों तक उठाते हैं, और इसे छोड़ देते हैं. नमाज शुरू करने से पहले नियत की जाती है, “मैं बकरीद की दो रकात वाजिब नमाज पढ़ता/पढ़ती हूं.” इसके बाद इमाम के पीछे “अल्लाहु अकबर” कहते हुए हाथ बांध लिए जाते हैं और सना पढ़ी जाती है.फिर तीन अतिरिक्त तकबीरें कही जाती हैं. पहली और दूसरी तकबीर पर हाथ कान तक उठाकर छोड़ दिए जाते हैं, जबकि तीसरी तकबीर पर हाथ बांध लिए जाते हैं. इसके बाद इमाम सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ते हैं और नमाज आगे सामान्य तरीके से पूरी की जाती है.

दूसरी रकात कैसे करें पूरी ? 
दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और दूसरी सूरह पढ़ी जाती है. रुकू में जाने से पहले तीन एक्स्ट्रा तकबीरें कही जाती हैं. इसमें अल्लाह हु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाते हैं, और फिर छोड़ देते हैं,  और चौथी तकबीर में यानी चौथी बार अल्लाह हु अकबर कहकर सीधा रुकू में चले जाते हैं. इसमें हाथ कानों तक नहीं उठाया जाता है. इसके बाद सजदा और तशह्हुद के साथ नमाज पूरी होती है. नमाज के बाद इमाम खुत्बा देते हैं. कहा जाता है कि खुत्बा सुने बिना नमाज पूरी नहीं होती. बकरीद के दिन कुछ जरूरी दुआएं और तकबीर भी पढ़ी जाती हैं. 

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पढ़ी जाती है ये तकबीर
सबसे मशहूर तकबीर है, “अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द.” इसके अलावा कुर्बानी करते समय यह दुआ पढ़ी जाती है, “बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर.” इस्लाम में बकरीद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि त्याग, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देने वाला त्योहार है. इसलिए इस दिन नमाज, दुआ और अच्छे व्यवहार के साथ त्योहार मनाना बेहद अहम माना जाता है.

यह भी पढ़ें:- बकरीद से पहले लखनऊ की बकरा मंडियों में उमड़ी भारी भीड़, आसमान छू रहे दाम

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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