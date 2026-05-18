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भारत में 27 मई को नहीं, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद; चांद नहीं आने पर हुआ ऐलान

Eid ul Adha 2026: भारत में इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ज़िलहिज्जा का चांद दिखाई नहीं देने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान किया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 09:13 AM IST

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भारत में 27 मई को नहीं, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद; चांद नहीं आने पर हुआ ऐलान

Bakrid 2026: भारत में इस साल ईद-उल-अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. रविवार शाम देश की राजधानी दिल्ली समेत देश की कई शहरों से ज़िलहिज्जा का चांद दिखाई देने की कोई प्रमाणित सूचना नहीं मिली. इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और प्रमुख संगठनों ने आधिकारिक तौर पर 28 मई को बकरीद मनाने का ऐलान किया.

चांदनी चौक में मौजूद फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ़्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि रविवार शाम देशभर के विभिन्न हिस्सों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी चांद नजर आने की पुष्टि नहीं हुई. इसके आधार पर फैसला लिया गया कि 28 मई को ईद-उल-अज़हा मनाई जाएगी. ईद-उल-अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. यह त्योहार ईद-उल-फित्र के लगभग दो महीने नौ दिन बाद आता है. इस पर्व का इस्लाम में बेहद खास महत्व माना जाता है. वहीं इमारत-ए-शरीअह ने भी अपने बयान में कहा कि देश के किसी हिस्से से चांद दिखाई देने की प्रमाणित जानकारी नहीं मिली है, इसलिए बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. इसके अलावा जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम सैयद शबान बुखारी ने भी वीडियो संदेश जारी कर इसी तारीख की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि देशभर में कहीं भी चांद देखे जाने की सूचना नहीं है.

बकरीद पर क्यों दी जाती है कुर्बानी?
इस्लामी मान्यता के मुताबिक, ईद-उल-अज़हा हज़रत इब्राहिम और उनके पुत्र हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है. माना जाता है कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर उनके बेटे को सुरक्षित रख लिया और उसकी जगह एक जानवर की कुर्बानी दी गई. उसी घटना की याद में मुसलमान हर साल बकरीद मनाते हैं. 

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किन जानवरों की दी जाती है कुर्बानी?
यह त्योहार आमतौर पर तीन दिनों तक चलता है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता के अनुसार कुर्बानी करते हैं. धार्मिक विद्वानों का कहना है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पशुओं की दी जाती है, जिन पर भारतीय कानून के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है. बकरीद के मौके पर देशभर की मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज़ अदा की जाती है. साथ ही लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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