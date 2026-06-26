/बलिया में 12 पीढ़ियों से हिंदू परिवार रखता है ताजिया, मुस्लिमों के साथ सबसे आगे पहुंचता है कर्बला

शिवकुमार के मुताबिक, इस परंपरा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अकीदत अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत और आपसी सम्मान सबको जोड़ते हैं. बलिया का यह परिवार आज भी मुहर्रम के मौके पर यह साबित कर रहा है कि जब दिल मिलते हैं, तो मजहब दीवार नहीं बनता, बल्कि समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे की नई मिसाल कायम होती है.