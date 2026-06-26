Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /बलिया में 12 पीढ़ियों से हिंदू परिवार रखता है ताजिया, मुस्लिमों के साथ सबसे आगे पहुंचता है कर्बला

बलिया में 12 पीढ़ियों से हिंदू परिवार रखता है ताजिया, मुस्लिमों के साथ सबसे आगे पहुंचता है कर्बला

Hindu Family Celebrates Muharram: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक हिंदू परिवार पिछले 10 से 12 पीढ़ियों से अपने घर में मुहर्रम का ताजिया रख रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग उनके घर पहुंचते हैं और सभी मिलकर ताजिया कर्बला तक ले जाते हैं. यह परंपरा आज भी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल बनी हुई है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:29 PM IST
बलिया में 12 पीढ़ियों से हिंदू परिवार रखता है ताजिया, मुस्लिमों के साथ सबसे आगे पहुंचता है कर्बला
Image Credit: बलिया में 12 पीढ़ियों से हिंदू परिवार मनाता है मुहर्रम Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुनील ने बुझाई इमामबाड़े की लाइट, विरोध करने पर ASI को मारी गोली, भीड़ ने ली जान!
Bihar News1 hr ago
2
Muharram 20262 hrs ago
3
Taziya2 hrs ago
4
Muharram9:53 AM IST
5
muslim news9:24 AM IST