/बलूचिस्तान की आवाज पहुंची 10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK PM कार्यालय के बाहर एक्टिविस्ट का अनशन

बलूच एक्टिविस्ट के बयान के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में बलूच अधिकार एक्टिविस्ट महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने और बीबो बलूच, बेबर्ग ज़हरी और गुलजादी बलूच की लगातार हिरासत के कारण शुरू किया गया था. करीम ने लिखा, "इस अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन का मकसद बलूच एक्टिविस्टों की दुर्दशा और पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना है. एक्टिविस्ट ने कहा कि वे गुरुवार और शुक्रवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर रहेंगे और फिर शुक्रवार को किंग चार्ल्स स्ट्रीट पर UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे.