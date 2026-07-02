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बलूचिस्तान की आवाज पहुंची 10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK PM कार्यालय के बाहर एक्टिविस्ट का अनशन

Balochistan News: पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही है. बलूच लोगों के समर्थन में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर भी एक प्रदर्शन किया जा रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST
बलूचिस्तान की आवाज पहुंची 10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK PM कार्यालय के बाहर एक्टिविस्ट का अनशन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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