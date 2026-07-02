/बलूचिस्तान की आवाज पहुंची 10 डाउनिंग स्ट्रीट, UK PM कार्यालय के बाहर एक्टिविस्ट का अनशन

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Balochistan News: बलूच एक्टिविस्ट ओमर करीम ने लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू की है. वे बलूच राजनीतिक एक्टिविस्टों पर पाकिस्तान की लगातार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. करीम ने बताया कि बलूच लोगों के समर्थन में भूख हड़ताल गुरुवार को शुरू हुई और शुक्रवार, 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी.
बलूच एक्टिविस्ट के बयान के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में बलूच अधिकार एक्टिविस्ट महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने और बीबो बलूच, बेबर्ग ज़हरी और गुलजादी बलूच की लगातार हिरासत के कारण शुरू किया गया था. करीम ने लिखा, "इस अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन का मकसद बलूच एक्टिविस्टों की दुर्दशा और पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना है. एक्टिविस्ट ने कहा कि वे गुरुवार और शुक्रवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर रहेंगे और फिर शुक्रवार को किंग चार्ल्स स्ट्रीट पर UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे.
करीम ने पत्रकारों, सांसदों, मानवाधिकार संगठनों, बलूच समुदाय के सदस्यों और आम जनता से बलूच मुद्दे के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होने की सार्वजनिक अपील भी की. उन्होंने कहा, "समर्थन का हर घंटा मायने रखता है और लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग को तेज करने का आग्रह किया. बलूचिस्तान का इलाका जबरन गायब किए जाने की चिंताजनक प्रवृत्ति से जूझ रहा है, जहां कुछ पीड़ितों को आखिरकार रिहा कर दिया जाता है, जबकि अन्य को लंबी हिरासत का सामना करना पड़ता है या वे लक्षित हत्याओं का शिकार हो जाते हैं."
उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के इन उल्लंघनों ने स्थानीय आबादी के बीच असुरक्षा और अविश्वास को बढ़ा दिया है. मनमानी गिरफ्तारियों का लगातार खतरा और जवाबदेही की कमी बलूचिस्तान को अस्थिर कर रही है, जिससे राज्य के संस्थानों में शांति, न्याय और जनता का भरोसा बहाल करने के प्रयास कमजोर हो रहे हैं.