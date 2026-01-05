‘वेनेजुएला की तरह पाकिस्तान को भी सिखाएं सबक’, बलूच नेता ने ट्रंप से मांगी मदद

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलिट्री अत्याचार बढ़ रहे हैं. वहां के लोग पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता से परेशान हैं. आरोप है कि सेना लगभग रोजाना बलूच नेताओं या आम नागरिकों को मार रही है. इस बीच अमेरिका में रहने वाले एक सीनियर बलूच नेता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है कि वे बलूचिस्तान के लोगों को भी वैसा ही समर्थन दें, जैसा उन्होंने तानाशाही के खिलाफ वेनेजुएला के लोगों को दिया था और वेनेजुएला के पूर्व नेतृत्व और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के बीच समानताएं बताईं.

बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. तारा चंद ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप हाल ही में तानाशाही के खिलाफ वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े हुए थे और उन्हें इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को उनकी आज़ादी की लड़ाई में समर्थन देना चाहिए. चंद ने आरोप लगाया कि जिस तरह वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो ने अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को चीन को सौंप दिया और उन्हें लूटने की इजाजत दी, उसी तरह पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक और तटीय संसाधनों को चीन और दुनिया को बेच रहे हैं और गिरवी रख रहे हैं.

उन्होंने मुनीर पर "डबल एजेंट" के रूप में काम करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल चीन के लिए किया जा रहा है, जबकि साथ ही उन्हें "संयुक्त राज्य अमेरिका को गुमराह करने के लिए चारा" के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. चंद ने राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का आह्वान किया और इस कदम की तुलना मादुरो के खिलाफ हाल ही में अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई से की.

चंद ने वेनेजुएला शासन और पाकिस्तान की सेना के बीच भी तुलना की और उन पर ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानवाधिकारों के उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना "अपनी सीमाओं से परे कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथ" का निर्यात करती है, जिसे उन्होंने वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया. पिछले विवादों का जिक्र करते हुए चंद ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की खोज का हवाला दिया, और आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने उसे पनाह दी थी, जबकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखे हुए थी.

चंद ने आगे आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में सुरक्षा अभियानों के परिणामस्वरूप रोजाना हत्याएं और जबरन गायब होने की घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें उन्होंने "मानवता के खिलाफ अपराध" बताया. उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर को "जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य जगहों पर तानाशाहों को उनके अपराधों के लिए सज़ा दी गई है. चंद ने लिखा, "बलूचिस्तान के लोग न्याय, आज़ादी और अपनी ज़मीन और भविष्य पर नियंत्रण का अधिकार पाने के हकदार हैं."

वाशिंगटन में स्थित बलूच अमेरिकन कांग्रेस खुद को एक पंजीकृत राजनीतिक संगठन बताती है जो बलूच राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका में बलूच प्रवासियों के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करता है. इसके अध्यक्ष चांद, बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं.

इनपुट-आईएएनएस