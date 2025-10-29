Advertisement
पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत 14 आरोपी बाइज्ज़त बरी; पंचायत चुनाव में हुई थी हिंसा

Balrampur News: बलरामपुर जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट ने पंचायत चुनाव हिंसा मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके दामाद सहित 14 लोगों को बरी कर दिया है. ये हिंसा कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह के समर्थकों के साथ हुई थी. कोर्ट ने दूसरे पक्ष के लोगों को भी आरोपों से बरी कर दिया है. 

Edited By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:05 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को 2021 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और आगजनी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके दामाद समेत सभी 14 मुलजिमों को बाइज्ज़त बरी कर दिया. 

दरअसल, यह मामला पूर्व सांसद रिजवान जहीर सहित अन्य बनाम कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह से जुड़ा हुआ था. साल 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी. घटना के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को दोनों ही पक्षों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया. 

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए सबूत आरोप तय करने के लिए काफी नहीं हैं. इसलिए सभी मुलजिमों को शक का लाभ देते हुए बाइज्ज़त बरी किया जाता है.

इस मामले में कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह ने कहा, “माननीय न्यायालय ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर सहित अन्य लोगों को बरी कर दिया है. मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. फैसले की कॉपी मिलने के बाद अपने लीगल एडवाइजर से राय लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी.”

गौरतलब है कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर इस वक़्त ललितपुर जेल में बंद हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों ही पक्षों के समर्थकों ने राहत की सांस ली है. माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव हिंसा से जुड़ा यह मामला अब पूरी तरह ख़त्म हो गया है.

गौरतलब है कि एमपी/एमएलए कोर्ट सांसद/ विधायकों से जुड़े हुए केस की त्वरित गति से सुनवाई कर रही है. हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में सपा के कई नेताओं को ज़मानत या फिर मामले में दोषमुक्त किया गया है. हाल ही माँ आज़म खान को ज़मानत और इरफ़ान सोलंकी को कई मामलों में बरी कर दिया गया है. 

