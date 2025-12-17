Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3043936
Zee SalaamIndian Muslim

UP: बलरामपुर में फर्जी एफिडेविट पर क्लर्क नियुक्ति, मदरसा प्रिंसिपल समेत दो पर FIR

Balrampur Fake Affidavit Case: बलरामपुर में मदरसा जामिया अनवारुल उलूम के प्रिंसिपल और एक क्लर्क के खिलाफ जाली हलफनामों का इस्तेमाल करके क्लर्क की नियुक्ति के मामले में गंभीर आरोपों के तहत FIR दर्ज की गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:07 PM IST

Trending Photos

UP: बलरामपुर में फर्जी एफिडेविट पर क्लर्क नियुक्ति, मदरसा प्रिंसिपल समेत दो पर FIR

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जाली हलफनामे के आधार पर क्लर्क की नियुक्ति के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. सरकारी निर्देशों के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसे के मैनेजमेंट के खिलाफ कानून की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई है. यह मामला मदरसा जामिया अनवारुल उलूम टैक्सीपुर का है, जहां कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके, मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे का दुरुपयोग करके नियुक्ति की गई थी.

इस अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने काशीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 219, 420, 467, 468, 471 और दूसरे संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. FIR में मदरसे के प्रिंसिपल मिराज अहमद और क्लर्क अजीज अहमद अंसारी को आरोपी बनाया गया है, साथ ही इसमें अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है.  FIR के मुताबिक, मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे के तहत जाली हलफनामे का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को दो बार नियुक्त किया गया था. जांच में पता चला कि जिस व्यक्ति के नाम पर नियुक्ति दिखाई गई थी, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम FIR में शामिल नहीं किया गया. यह भी पता चला कि नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति नाबालिग था, फिर भी उसे नियमों का उल्लंघन करके पद दिया गया.

क्लर्क और सहायक शिक्षक का वेतन एक साथ
सरकार ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं. विशेष रूप से उसने यह जानकारी मांगी है कि क्या मोहम्मद हसन रजा ने नियुक्ति के बाद वास्तव में क्लर्क का पद संभाला था, उसने कितने समय तक क्लर्क और सहायक शिक्षक के रूप में काम किया और उस दौरान उसे वेतन और दूसरे भत्तों के रूप में कितना सरकारी पैसा मिला. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी देरी के सारी जानकारी सरकार को दें.

Add Zee News as a Preferred Source

जाली दस्तावेज़ों पर नियुक्ति
शिकायत के बाद मामले की जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई. जांच में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जाली पाए गए, जिसके बाद सरकारी आदेशों के मुताबिक FIR दर्ज की गई. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने पुष्टि की कि नियुक्ति में जाली दस्तावेज़ों और नियमों के उल्लंघन के पुख्ता सबूत हैं. वहीं, क्लर्क अजीज अहमद अंसारी के खिलाफ कोटवाली बलरामपुर इलाके में स्कॉलरशिप घोटाले के संबंध में पहले ही एक FIR दर्ज है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

balrampur newsBalrampur fake affidavit caseMadrasa clerk appointment scam

Trending news

balrampur news
UP: बलरामपुर में फर्जी एफिडेविट पर क्लर्क नियुक्ति, मदरसा प्रिंसिपल समेत दो पर FIR
Gaza Heavy Rain Crisis
Gaza: कुदरत की मार के बीच इजरायली सेना का कहर, फिलिस्तीनियों की दोहरी त्रासदी
Nitish Kumar Hijab Controversy
माफी नहीं मांगा तो करेंगे हमला...हिजाब विवाद पर CM नीतीश को पाकिस्तान से मिली धमकी
Supreme Court on Dowry
'इस्लाम में दहेज...', महिला को जिंदा जलाने के केस में HC के आदेश पर SC की दो टूक
CAIR Lawsuit Florida
US के इस मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप पर ‘आतंकी’ ठप्पा; डेसेंटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचा
Nitish Kumar Hijab Controversy
सिर्फ हिजाब छुआ है, कुछ और छु लेते तो... CM नीतीश के समर्थन में UP का मंत्री
Narges Mohammadi Health Update
नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, परिवार का गंभीर आरोप
Shamli news
UP News: बिना बुर्का मायके गई थी पत्नी; फारूक ने की ताहिरा और दो बेटियों की हत्या
Bhopal Muslim Committee on Shadab Jakati
'मस्जिदें इबादत की जगह...', मस्जिद में रील बनाने के बाद जकाती पर भड़का मुस्लिम संगठन
UP News
जौनपुर में रेस्टोरेंट बोर्ड पर उर्दू में 'हलाल', सोशल मीडिया ट्रायल से मालिक परेशान!