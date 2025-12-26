Advertisement
UP: मदरसा में फर्जवाड़ा से जुड़ा बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी अहमद अंसारी को दबोचा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित  जामिया अरबिया अनवारूल उलूम मदरसे में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:13 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. यह मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मदरसा जामिया अरबिया अनवारूल उलूम का है. इस मदरसे में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सहायक अध्यापक की फर्जी नियुक्ति कर सरकारी पैसों के गबन के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे प्रकरण का खुलासा शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने किया.

एसपी ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बलरामपुर यशवंत कुमार मौर्य द्वारा थाना तुलसीपुर में तहरीर दी गई थी. तहरीर में आरोप लगाया गया था कि मदरसा जामिया अरबिया अनवारुल उलूम तुलसीपुर में विपक्षीगण ने छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दिखाई.
इसके बाद प्रिंसिपल और लिपिक की मिलीभगत से उपस्थिति रजिस्टर को प्रमाणित करते हुए लगातार फर्जी मासिक वेतन बिल प्रस्तुत किए गए और सरकारी धनराशि का गबन किया गया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना तुलसीपुर में मु0अ0सं0 264/2025 धारा 319(2), 338, 336(3), 340, 316(5) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया. विवेचना के दौरान पुलिस ने वांछित अभियुक्त मोहम्मद अहमद अंसारी को 26 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्त को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है.

पूछताछ में अभियुक्त ने चौंकाने वाले खुलासे किए. अभियुक्त ने बताया कि उसके पास एक नियुक्ति प्रमाण पत्र आया था, जबकि उसने खुद कभी सहायक अध्यापक पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया था. अप्रैल 2025 में मदरसा पहुंचने पर लिपिक अजीज अहमद द्वारा उसकी ज्वाइनिंग करा दी गई. इसके बाद वह कभी भी मदरसे में पढ़ाने नहीं गया और न ही उसने अध्यापक उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किए. इसके बावजूद सितंबर 2025 तक उसके बैंक खाते में नियमित रूप से वेतन आता रहा. बाद में सितंबर माह में उसने इस्तीफा दे दिया.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है. फर्जी नियुक्ति, वेतन भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Madrasa Jamia Arabia Anwarul UloomBalrampur Madrasa Scamminority newsToday News

