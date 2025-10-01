Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2943179
Zee SalaamIndian Muslim

शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!

Uttar Pradesh News:  उत्तर प्रदेश में शादी के लिए न मानने पर शफीक ने अपनी ही मौसेरी बहन नरगिस की हत्या कर दी. बता दें कि नरगिस की शादी 16 वर्ष पहले हो चुकी थी और उसके दो बिटियां भी थीं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:18 AM IST

Trending Photos

शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है. यहां शफीक ने दो बच्चों की माँ नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि दोनों आपस में मौसेरे भाई-बहन थे. इस वारदात में आरोपी शफीक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. 

बलरामपुर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते मंगलवार (30 सितंबर) की रात प्रेम प्रसंग के चलते एक सनसनीखेज वारदात हुई. बलरामपुर के निपकौनी मोहल्ला के निवासी शफीक उर्फ गोला ने अपनी मौसेरी बहन नरगिस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में नरगिस गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान नरगिस की मौत हो गई, जबकि आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरगिस की शादी 16 वर्ष पहले हो चुकी थी और उसकी दो बेटियां थीं. इल्जाम है कि शफीक लंबे समय से नरगिस पर तलाक लेकर उससे निकाह करने का दबाव बना रहा था. नरगिस ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर शफीक ने इस घटना को अंजाम दिया है. बता दें कि बीते मंगलवार रात लगभग 8:30 बजे जब नरगिस तिकोना पार्क के पास अपने घर की छत पर थी, तभी आरोपी शफीक ने उस पर हमला कर दिया और इसके बाद खुद के गले पर भी वार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई है. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली और देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भेजा, जहां नरगिस ने दम तोड़ दिया. इस मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है. वहीं, वारदात की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे भी मौके पर पहुंचे. नगर कोतवाली प्रभारी सुधीर सिंह और देहात कोतवाली प्रभारी गिरिजेश पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsBalrampur Knife Attack on Nargisminority newscrime newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद हुए जेल से रिहा, समर्थकों ने किया स्वागत
UP News
जम्मू में हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल, मेरठ के मुस्लिम बनातें हैं 40 से दशहरे की मूर्ति
chhattisgarh news
Raipur: गर्भवती होने पर प्रेमी का शादी से इंकार, 16 साल की लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
UP News
इटावा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई; वक्फ निरीक्षक राम सुमेर रिश्वत लेते गिरफ्तार
UP News
मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन देख बदले कांग्रेस नेता के सुर; सोशल मीडिया पर मांगी माफी
UP News
Bareilly Violence में ताबतोड़ कार्रवाई; 8 संपत्तियों पर गिरेगी गाज, 73 लोग गिरफ्तार
UP News
मौलाना तौकीर रजा के दो और करीबी गिरफ्तार, बाप-बेटे पर वीडियो वायरल करने का है आरोप
PoK Lockdown
POk में कंप्लीट बंद से उड़ी पाकिस्तान सरकार की नींद, जानें कौन है इसका सूत्रधार?
gaza
Gaza मीडिया डायरेक्टर ने ठुकराया Trump का पीस प्रस्ताव, दी ये बड़ी दलील!
;