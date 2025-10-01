शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है. यहां शफीक ने दो बच्चों की माँ नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि दोनों आपस में मौसेरे भाई-बहन थे. इस वारदात में आरोपी शफीक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है.

बलरामपुर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते मंगलवार (30 सितंबर) की रात प्रेम प्रसंग के चलते एक सनसनीखेज वारदात हुई. बलरामपुर के निपकौनी मोहल्ला के निवासी शफीक उर्फ गोला ने अपनी मौसेरी बहन नरगिस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में नरगिस गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान नरगिस की मौत हो गई, जबकि आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरगिस की शादी 16 वर्ष पहले हो चुकी थी और उसकी दो बेटियां थीं. इल्जाम है कि शफीक लंबे समय से नरगिस पर तलाक लेकर उससे निकाह करने का दबाव बना रहा था. नरगिस ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर शफीक ने इस घटना को अंजाम दिया है. बता दें कि बीते मंगलवार रात लगभग 8:30 बजे जब नरगिस तिकोना पार्क के पास अपने घर की छत पर थी, तभी आरोपी शफीक ने उस पर हमला कर दिया और इसके बाद खुद के गले पर भी वार कर लिया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई है. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली और देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भेजा, जहां नरगिस ने दम तोड़ दिया. इस मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है. वहीं, वारदात की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर ज्योति श्री और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे भी मौके पर पहुंचे. नगर कोतवाली प्रभारी सुधीर सिंह और देहात कोतवाली प्रभारी गिरिजेश पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.