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उमर खालिद की कैद पर एक्टर प्रकाश राज का बड़ा बयान, मचा बवाल

Actor Prakash Raj On Umar Khalid: बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान प्रकाश राज ने कहा कि उमर खालिद जेल में इसलिए हैं ताकि समाज जेल न बन जाए. उन्होंने खालिद को लोकतांत्रिक आवाज बताया. वहीं उमर खालिद 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और जमानत नहीं मिली. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:22 PM IST

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उमर खालिद की कैद पर एक्टर प्रकाश राज का बड़ा बयान, मचा बवाल

Actor Prakash Raj On Umar Khalid: फिल्म एक्टर प्रकाश राज भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की गलत नीतियों, सरकार द्वारा मुस्लिम समाज पर किए जा रहे जुल्म के मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखते हैं.  मंगलवार (28 अप्रैल) को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में 'उमर खालिद एंड हिज़ वर्ल्ड' नाम की किताब पर एक पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया. इस पैनल में लेखक-इतिहासकार रामचंद्र गुहा और इतिहासकार जानकी नायर भी शामिल थे. इसी डिस्कशन के दौरान प्रकाश राज ने कहा कि उमर खालिद जेल में इसलिए हैं ताकि समाज जेल न बन जाए. इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस खालिद के लेखों, उनकी जेल और किताब में दिखाई देने वाले व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ पर था.

प्रकाश राज ने कहा कि जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद देश में हर किसी के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं, और उनकी जेल समाज के "जेल में बदलने" के खिलाफ विरोध का प्रतीक है. राज ने कहा, "जब हम यहाँ बैठे हैं, तो सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया है, 'मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा'."

प्रकाश राज ने कहा, "मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उमर खालिद हम सभी के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं." राज ने कहा, "वह जेल में इसलिए हैं ताकि यह देश जेल न बन जाए. उमर खालिद के लिए, जेल एक ऐसी प्रक्रिया की तरह है जहाँ वह और ज़्यादा निखर रहे हैं." उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि जब वह (जेल से) बाहर आएँगे, तो खालिद "और भी ज़्यादा समृद्ध और गहरी" बातें कहेंगे.

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जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट लीडर उमर खालिद, 14 सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में कथित भूमिका निभाने का आरोप है. बीते 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के लिए ठोस आधार मौजूद हैं.

साल 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे. इस दौरान फरवरी 2020 में उत्तरी दिल्ली में दंगे हुए, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए. मरने वालों में ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग थे. इसी दंगे को लेकर लार्जर कांस्पिरेसी करने के आरोप में उमर खालीद पिछले पांच सालों से ज्यादा वक्त से बिना ट्रायल जेल में बंद है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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