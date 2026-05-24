डोनाल्ड ट्रंप जैसे बाल, भारीभरकम वजन…बकरीद से पहले वायरल हुआ नायाब भैंसा

Bangladesh News Today in Hindi: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है, और जगह-जगह जानवरों की मंडी सज गई है. मंडियों में तरह-तरह के जानवर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. भारत के बाहर दूसरे देशों में कहीं विशाल बैल चर्चा में रहते हैं, तो कहीं ऊंचे कद वाले ऊंट लोगों को हैरान कर देते हैं. कई जगहों पर महंगे बकरे सुर्खियां बटोर रहे हैं. भारत में भी रंग बिरंगे बकरे और उनकी कीमतें सुर्खियां बटोर रहे हैं.

वहीं, इस बार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक ऐसा भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसे देखकर हर कोई ठहर जा रहा है. इसकी वजह सिर्फ इसका नायाब रंग नहीं, बल्कि उसके सिर पर मौजूद सुनहरे बाल हैं, जो हूबहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेयरस्टाइल जैसे दिखाई पड़ रहे हैं.

ईद-उल-अजहा के मौके पर बांग्लादेश में यह बेहद नायाब सफेद भैंसा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, और इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं. आमतौर पर भारत और पूरे उपमहाद्वीप में काले रंग के भैंसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इस सफेद भैंसे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

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करीब 700 किलो वजनी इस भैंसे को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं. इंटरनेट पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए जा रहे हैं. पशुपालकों और आम लोगों के बीच यह भैंसा कौतूहल का बड़ा विषय बन गया है. हालांकि कुछ ही दिनों बाद ईद के मौके पर इसकी कुर्बानी दी जाएगी.

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यह अनोखा भैंसा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास नारायणगंज जिले के एक फार्म में पाला गया है. इसका रंग क्रीम जैसा सफेद है और इसकी नाक गुलाबी दिखाई देती है. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसके माथे पर मौजूद सुनहरे बालों का गुच्छा खींचता है. यही बाल उसे बाकी भैंसों से बिल्कुल अलग बनाते हैं.

लोगों का कहना है कि उसके बाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हेयरस्टाइल जैसे दिखते हैं. इसी समानता की वजह से फार्म मालिक के परिवार ने उसका नाम ही "डोनाल्ड ट्रंप" रख दिया है. अब हालत यह है कि इस भैंसे की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग अलग-अलग जिलों से फार्म पर पहुंच रहे हैं. बहुत से लोग इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं.

आमतौर पर भैंसों को गुस्सैल और आक्रामक माना जाता है, लेकिन यह दुर्लभ सफेद भैंसा अपने शांत स्वभाव की वजह से भी लोगों को हैरान कर रहा है. फार्म मालिक जियाउद्दीन मृधा का कहना है कि यह जानवर बेहद शांत है और बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता.

हिंदुस्तान ने फार्म मालिक के हवाले से बताया कि यह एक नायाब सफेद प्रजाति का भैंसा है और इस तरह के जानवर तब तक आक्रामक नहीं होते, जब तक उन्हें परेशान या उकसाया न जाए. ईद-उल-अजहा से पहले इसकी खास देखभाल की गई. इसे पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए दिन में चार बार नहलाया जाता था.

इसके अलावा दिन में चार बार खास चारा भी दिया जाता था ताकि इसकी सेहत अच्छी बनी रहे. फार्म मालिक के मुताबिक, अब इस भैंसे को कुर्बानी के लिए एक कस्टमर को सौंप दिया गया है. बकरीद यानी ईद-उल-अजहा को गुरुवार (28 मई) को मनाई जाएगी और उसी दिन इस नायाब सफेद भैंसे की भी कुर्बानी दी जाएगी.

फिलहाल यह अनोखा जानवर पूरे बांग्लादेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इसके रंग को देखकर हैरान है, तो कोई उसके सुनहरे बालों की वजह से उसे "ट्रंप भैंसा" कहकर बुला रहा है. इंटरनेट पर लोग इसे बकरीद का सबसे अनोखा और नायाब जानवर बता रहे हैं.

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