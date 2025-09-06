Bangladesh News: 'हम नहीं डरेंगे...', चटगांव यूनिवर्सिटी में हिंसा पर जमात नेता की धमकी!

Bangladesh News: बाग्लादेश के चटगांव यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स ने आज तड़के परिसर में प्रोटेस्ट किया और जमात-ए-इस्लामी नेता सिराजुल इस्लाम की टिप्पणी को नाकाबिले बर्दाश्त बताया. हाल ही में एक महिला छात्रा पर हमले के बाद भड़की झड़पों पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते, परिसर के पास सुरक्षा गार्ड ने एक छात्रा पर कथित तौर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद, सीयू छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. प्रमुख बांग्लादेशी दैनिक 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया विरोध प्रदर्शन एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ. विश्वविद्यालय के पास जोबरा गांव में गुरुवार शाम को आयोजित एक बैठक की ये क्लिप थी. इसमें सीयू में हुई हालिया झड़पों पर चर्चा की गई थी.

बैठक के दौरान, कट्टरपंथी इस्लामी नेता सिराजुल इस्लाम ने कहा था, "चटगांव विश्वविद्यालय हमारी पैतृक संपत्ति पर बना है. चटगांव यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्रों पर हमारा मालिकाना हक है. हम जमींदार हैं, जमीन के मालिक के काम में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "यह विश्वविद्यालय हमारा दिल है. यह हमारी अपनी जगह है, इसलिए हम किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमें इसका सम्मान करना होगा. अगर विश्वविद्यालय हमारा उचित सम्मान नहीं करता है, तो हम लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

इस चर्चा से जनाक्रोश भड़क उठा और छात्रों ने जमात नेता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीयू में प्रदर्शन कर इसे नागवार बताया. छात्रों ने उन्हें आतंकवादियों का एजेंट कहा और ये भी कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. इस बीच, जमात की छात्र शाखा, छात्र शिबिर ने सिराजुल के बयान का खंडन किया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की छात्र शाखा, छात्र दल के स्थानीय शीर्ष नेता इस घटना में सीधे तौर पर शामिल थे. हालांकि, छात्र दल ने अपने और बीएनपी नेताओं पर लगे आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि छात्र शिबिर जमात के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस झड़प का दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है.

इनपुट-आईएएनएस