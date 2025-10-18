Tripura बांग्लादेशी नागरिकों की मॉब लिंचिंग, विदेश मंत्रालय ने भारत से बड़ी मांग

Tripura Mob Lynching: त्रिपुरा के खोवाई ज़िले में तीन बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत से निष्पक्ष जांच की मांग की है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी असंतुष्टि जताते हुए इसे मानवाधिकारों और क़ानून के शासन का गंभीर उल्लंघन बताया है.

बॉर्डर इलाके से जुड़े गांव में हुआ हमला!

यह घटना 15 अक्टूबर को विद्याबिल गांव में हुई, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के पास मौजूद है. जानकारी के मुताबिक, तीनों बांग्लादेशी नागरिकों पर जानवर चोरी की कोशिश का आरोप लगाया गया, जिसके बाद गांववालों ने उन पर हमला कर दिया. इस झगड़े से पहले दो भारतीय ग्रामीणों पर भी हमला हुआ था, जिनमें से मिथु तेलांगा नामक व्यक्ति की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

शुक्रवार को जारी एक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा,"हमारे नागरिकों की निर्मम पिटाई और हत्या अस्वीकार्य है. यह मानवाधिकारों और क़ानून के शासन का गंभीर उल्लंघन है." बयान में आगे कहा गया,"बांग्लादेश सरकार इस दुखद घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे तथा भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए."

मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति को अपने मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए, भले ही वे गलती से सीमा पार कर जाएं.

त्रिपुरा पुलिस ने क्या कहा?

त्रिपुरा पुलिस के अनुसार, तीनों बांग्लादेशी नागरिक तड़के सुबह गांव में घुसकर जानवर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे. जब ग्रामीणों ने उन्हें रोका, तो उन्होंने तेज़धार हथियारों से हमला किया, जिसमें मिथु तेलांगा और धिरेन्द्र तेलांगा घायल हो गए. मिथु तेलांगा की मौत अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (AGMC) में इलाज के दौरान हो गई.

इसके बाद गांव की भीड़ ने तीनों आरोपियों को घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है.