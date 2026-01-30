Dhaka: सरकार बोली 71, जमीनी सच 522! बांग्लादेश में हिंसा पर आंकड़ों की बाजीगरी?

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर काम करने वाले मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने वर्ष 2025 को लेकर एक गंभीर दावा किया है. संगठन के मुताबिक, बीते साल देशभर में कम से कम 522 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं. यह दावा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उस बयान से बिल्कुल अलग है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 71 मामलों में ही सांप्रदायिक तत्व पाए गए.

ढाका में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिटी काउंसिल के कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने संगठन की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक की. उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच प्रकाशित राष्ट्रीय अखबारों और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है.

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 522 सांप्रदायिक घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई. इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें रेप और गैंगरेप भी शामिल हैं. संगठन ने बताया कि इस अवधि में 95 धार्मिक स्थलों पर हमले, जबकि 102 घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले दर्ज किए गए.

यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2025 के दौरान 38 अपहरण, जबरन वसूली और यातना के मामले, 47 मौत की धमकी और शारीरिक हमले, ईशनिंदा के आरोपों में 36 गिरफ्तारियां और यातनाएं, और 66 मामलों में जमीन, घर और कारोबार पर जबरन कब्जा किया गया. इन आंकड़ों को बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी प्रकाशित किया है.

संगठन ने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले चेतावनी दी है कि चुनावी माहौल के बीच भी सांप्रदायिक हिंसा थम नहीं रही है. यूनिटी काउंसिल के मुताबिक, 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच ही 42 घटनाएं सामने आईं, जिनमें 11 हत्याएं, एक रेप, मंदिरों और चर्चों पर 9 हमले, और लूटपाट, आगजनी व जमीन कब्जाने के 21 मामले शामिल हैं.

मोनिंद्र कुमार नाथ ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मतदान के जरिए अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन जीवन, आजीविका, संपत्ति और सम्मान को लेकर डर अब भी बना हुआ है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं को हतोत्साहित किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की होगी."

यूनिटी काउंसिल ने 19 जनवरी को मोहम्मद यूनुस के जरिये सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट की भी निंदा की. उस पोस्ट में दावा किया गया था कि 2025 में अल्पसंख्यकों से जुड़े 645 मामले सामने आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 71 को सांप्रदायिक माना गया, जबकि 574 को गैर-सांप्रदायिक करार दिया गया. नाथ ने आरोप लगाया कि "सरकारी परिभाषा के मुताबिक हत्या, रेप, घरों में आगजनी, जमीन कब्जा और लक्षित हमले तब तक सांप्रदायिक नहीं माने जाते, जब तक वे मंदिर परिसरों के भीतर न हों." उन्होंने अंतरिम सरकार के इस रुख को "बेतुका और भ्रामक" बताया.

रिपोर्ट में अल्पसंख्यक नेताओं को परेशान करने और अपराधीकरण के आरोप भी लगाए गए हैं. इसमें प्रमुख हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और यूनिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मामलों का जिक्र किया गया है, जिनके कारण कई नेताओं को छिपने पर मजबूर होना पड़ा. यूनिटी काउंसिल का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ी है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है. संगठन के मुताबिक, इस स्थिति को लेकर देश और विदेश के कई मानवाधिकार संगठनों ने गहरी चिंता जताई है.

