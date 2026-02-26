शेख हसीना की सांसद भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल!

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार (26 फरवरी) को एंटी करप्शन कमीशन के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इंटरपोल से एक भ्रष्ट ब्रिटिश महिला सांसद ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए अनुरोध करें. इस ब्रिटिश सांसद पर एक प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. ब्रिटेन की महिला सांसद ट्यूलिप सिद्दीक रेहाना सिद्दीकी की बेटी हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भांजी हैं.

दरअसल, ट्यूलिप सिद्दीक जो ब्रिटेन की पूर्व मंत्री और लंदन में हैम्पस्टेड और हाईगेट से MP हैं. बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं, क्योंकि देश का एंटी-करप्शन कमीशन उनके खिलाफ केस कर रहा है. एंटी करप्शन कमीशन ने कोर्ट में ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आदेश देने की मांग की थी. इसी मांग के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि एंटी करप्शन कमीशन ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करें. ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के तीन अन्य मामलों में पहले ही छह साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में स्टूडेंट्स के नेतृत्व में हुए बड़े विद्रोह में हटा दिया गया था, जिससे उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया था, और वह 5 अगस्त, 2024 से भारत में देश निकाला में हैं. सिद्दीक ने पहले अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, फैसलों को "पूरी तरह से मजाक" कहा था और यह भी कहा था कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं, बांग्लादेशी नागरिक नहीं.

कमीशन ने कहा कि सिद्दीक ने हसीना के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके ढाका के पॉश गुलशन इलाके में एक प्राइवेट कंपनी को जमीन देने की प्रक्रिया को प्रभावित किया. सिद्दीक हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना की बेटी हैं. ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज मोहम्मद सब्बीर फैज ने गुरुवार को करप्शन वॉचडॉग की एक याचिका पर यह आदेश जारी किया. यह आदेश कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर ए.के.एम. मुर्तुजा अली सागर द्वारा उनकी गिरफ्तारी में मदद के लिए इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करने का आदेश मांगने के बाद आया.

गुरुवार को सिद्दीक की तरफ से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया. पिछले साल जनवरी में, सिद्दीक ने हसीना से अपने रिश्तों के कारण दबाव में प्रधानमंत्री कीर स्टारर की कैबिनेट में ब्रिटिश सरकार के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. सिद्दीक ने कहा था कि उन्हें गलत कामों से बरी कर दिया गया है, लेकिन वह ट्रेजरी की इकोनॉमिक सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं क्योंकि यह मुद्दा "सरकार के काम में रुकावट डाल रहा था."