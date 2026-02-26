Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3123652
Zee SalaamIndian Muslimशेख हसीना की सांसद भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल!

शेख हसीना की सांसद भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल!

Bangladesh News: बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना की भांजी और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने एंटी करप्शन कमीशन को आदेश दिया कि वे इंटरपोल से ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करें. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:28 PM IST

Trending Photos

शेख हसीना की सांसद भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल!

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार (26 फरवरी) को एंटी करप्शन कमीशन के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इंटरपोल से एक भ्रष्ट ब्रिटिश महिला सांसद ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए अनुरोध करें. इस ब्रिटिश सांसद पर एक प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. ब्रिटेन की महिला सांसद ट्यूलिप सिद्दीक रेहाना सिद्दीकी की बेटी हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भांजी हैं. 

दरअसल, ट्यूलिप सिद्दीक जो ब्रिटेन की पूर्व मंत्री और लंदन में हैम्पस्टेड और हाईगेट से MP हैं. बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं, क्योंकि देश का एंटी-करप्शन कमीशन उनके खिलाफ केस कर रहा है. एंटी करप्शन कमीशन ने कोर्ट में ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आदेश देने की मांग की थी. इसी मांग के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि एंटी करप्शन कमीशन ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करें. ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के तीन अन्य मामलों में पहले ही छह साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है. 

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में स्टूडेंट्स के नेतृत्व में हुए बड़े विद्रोह में हटा दिया गया था, जिससे उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया था, और वह 5 अगस्त, 2024 से भारत में देश निकाला में हैं. सिद्दीक ने पहले अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, फैसलों को "पूरी तरह से मजाक" कहा था और यह भी कहा था कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं, बांग्लादेशी नागरिक नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमीशन ने कहा कि सिद्दीक ने हसीना के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके ढाका के पॉश गुलशन इलाके में एक प्राइवेट कंपनी को जमीन देने की प्रक्रिया को प्रभावित किया. सिद्दीक हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना की बेटी हैं. ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज मोहम्मद सब्बीर फैज ने गुरुवार को करप्शन वॉचडॉग की एक याचिका पर यह आदेश जारी किया. यह आदेश कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर ए.के.एम. मुर्तुजा अली सागर द्वारा उनकी गिरफ्तारी में मदद के लिए इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करने का आदेश मांगने के बाद आया.

गुरुवार को सिद्दीक की तरफ से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया. पिछले साल जनवरी में, सिद्दीक ने हसीना से अपने रिश्तों के कारण दबाव में प्रधानमंत्री कीर स्टारर की कैबिनेट में ब्रिटिश सरकार के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. सिद्दीक ने कहा था कि उन्हें गलत कामों से बरी कर दिया गया है, लेकिन वह ट्रेजरी की इकोनॉमिक सेक्रेटरी का पद छोड़ रही हैं क्योंकि यह मुद्दा "सरकार के काम में रुकावट डाल रहा था." 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim world newsBangladesh Court Verdict Against Tulip SiddiqTulip Siddiq Corruption CaseBangladesh newsToday News

Trending news

muslim world news
शेख हसीना की भांजी के खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्रिटेन में रहना मुश्किल
muslim news
'युद्ध अपराधी से गले मिल रहे हैं, PM मोदी...' इजरायल दौरे को लेकर महबूबा का हमला
Maharashtra news
रमजान में फलों पर जहर लगाकर बेचने की वीडियो वायरल, पुलिस ने मनोज और राहुल को दबोचा
muslim news
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार
Maharashtra news
मालेगांव में सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ने पर 7 लोगों पर FIR
muslim news
वसीम रिजवी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; संयुक्त वक्फ बोर्ड की मांग खारिज
haridwar news
नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां
muslim news
देवा शरीफ दरगाह की होली पर संकट; सौ साल पुरानी गंगा-जमुनी परंपरा ठहराव के मोड़ पर
Ghaziabad News
"मंगलवार को दुकान खोला तो आग लगा दूंगा", मुस्लिम दुकानदार को खुलेआम धमकी!
muslim news
Rampur: मस्जिद की मीनार पर बवाल; मुस्लिम समाज ने खुद ही चलाया हथौड़ा!