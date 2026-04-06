पीएम तारिक रहमान और भारतीय दूत की मुलाकात, रिश्तों में आई नई गर्माहट

Bangladesh News: बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में कड़वाहट कम होने लगी है. बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं. ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बैठक में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि भारत और बांग्लादेश को उन क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए जिनसे आम लोगों को सीधा फायदा हो. दोनों देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, व्यापार और निवेश, तकनीकी साझेदारी और ऊर्जा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर भारत के उच्चायोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भारत ने बांग्लादेश की सरकार और लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. भारत ने एक सकारात्मक और रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों और लाभों को प्राथमिकता दी जाएगी.

प्रणय वर्मा ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश को अपनी भौगोलिक निकटता का लाभ उठाना चाहिए. इस उद्देश्य के लिए, दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और सांस्कृतिक तथा लोगों के बीच आपसी मेलजोल को और बेहतर बनाना चाहिए. ऐसे उपायों से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को और अधिक मज़बूती मिलेगी. इस बीच, रक्षा क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं. हाल ही में भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त, मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने भारतीय सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की.

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इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की. इसके अलावा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया. इसके इलावा, भारत के विदेश राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी केवल रणनीतिक प्रकृति की ही नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन में भी इसकी गहरी जड़ें हैं और आने वाले समय में यह और अधिक मजबूत होती रहेगी.