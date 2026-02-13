Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3108563
Zee SalaamIndian Muslimबांग्लादेश चुनाव में हिंदू नेता की प्रचंड जीत; देश की राजधानी ढाका में मोहम्मद इस्लाम को दी करारी शिकश्त

बांग्लादेश चुनाव में हिंदू नेता की प्रचंड जीत; देश की राजधानी ढाका में मोहम्मद इस्लाम को दी करारी शिकश्त

Hindu Candidate Won in Bangladesh Election: बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में BNP ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता में कई साल बाद वापसी की है. वहीं, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े वरिष्ठ नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट पर जीत दर्ज की. यह जीत ऐसे समय आई है जब देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हमलों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:48 PM IST

Trending Photos

अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेता गायेश्वर चंद्र रॉय की प्रचंड जीत (फाइल फोटो)
अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेता गायेश्वर चंद्र रॉय की प्रचंड जीत (फाइल फोटो)

Bangladesh Election Results 2026: बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के नतीजों ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है. खासतौर पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े सीनियर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP)  नेता गायेश्वर चंद्र रॉय की जीत ने सियासी और सामाजिक दोनों स्तरों पर ध्यान खींचा है. इस चुनाव में BNP और उसके सहयोगियों ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और दो सौ से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराया.

ढाका से शुक्रवार (13 फरवरी) को सामने आए चुनावी नतीजों के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर नेता और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट पर जीत दर्ज की. बांग्लादेशी सरकारी समाचार एजेंसी 'बीएसएस' की रिपोर्ट के मुताबिक, गायेश्वर चंद्र रॉय ने 99,163 मत हासिल किए और जमात-ए-इस्लामी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हराया.

यह जीत ऐसे समय में आई है, जब देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कथित उत्पीड़न को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. दिसंबर में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से इस समुदाय को कई हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें कुछ घटनाएं घातक भी रही हैं. भारत भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में कट्टरपंथ को वोट की चोट; जमात के कई मौलानाओं की जमानत जब्त

इसी चुनाव में खुलना-1 निर्वाचन क्षेत्र से कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने अपने एकमात्र हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में कृष्णा नंदी को 70,346 मत मिले, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार आमिर एजाज खान ने 1 लाख 21 हजार 352 वोट हासिल कर जीत दर्ज की.

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के जरिए उस नई सरकार का चयन किया जा रहा है, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह लेगी. बांग्लादेश में कुल 300 संसदीय सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 51 फीसदी सीटों पर जीत दर्ज करना जरुरी होता है. शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पहली बार हुए आम चुनाव में BNP ने लंबे अर्से बाद बांग्लादेश की सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. 

बांग्लादेश संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़ी जीत मिली है और उसने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन 209 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है. वहीं, मुख्य प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी महज 68 सीटों पर सिमट कर रह गई है. बता दें, बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए गुरुवार (12 फरवरी) को वोट डाले गए थे, जिसके नतीजे आज सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें: Bangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Election 2026 Resulthindu candidateMuslim World

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव में हिंदू नेता की प्रचंड जीत; ढाका में मोहम्मद इस्लाम को दी शिकश्त
Uttar Pradesh news
KGMU मजार विवाद पहुंचा दिल्ली, मुसलमानों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर की ये मांग
Qadeemi Masjid
Qadeemi Masjid:सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद
Delhi news
"सम्मान में खड़ा रहूंगा, पर गाऊंगा नहीं" वंदे मातरम पर इमरान मसूद का क्लियर स्टैंड
Ajmer Sharif Dargah News
उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ
Bangladesh news
बांग्लादेश में कट्टरपंथ को वोट की चोट; जमात के कई मौलानाओं की जमानत जब्त
Bangladesh news
Bangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान
murshidabad news
“बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी”, हुमायूं कबीर पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष
Delhi Waqf News
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत
Bangladesh Election 2026
पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई