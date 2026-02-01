यूनुस सरकार का चुनावी फेयरवेल गिफ्ट; जाते-जाते बांग्लादेश को देंगे आर्थिक हैंगओवर?

Advertisement
Bangladesh Political Crisis: बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनाव से पहले अंतरिम यूनुस सरकार के फैसलों पर सवाल गहराते जा रहे हैं. वेतन आयोग, महंगे अपार्टमेंट, सुरक्षा खरीद और आर्थिक समझौतों को लेकर आरोप हैं कि सरकार जाते-जाते अगली सरकार पर भारी आर्थिक और नीतिगत बोझ डाल रही है. यूनुस सरकार के जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी सवालों के घेरे में हैं. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:03 PM IST

बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस (फाइल फोटो)
Bangladesh News: ढाका में आम चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है. 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फैसलों और कदमों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के अगुवाई वाली इस सरकार को लेकर आम धारणा रही है कि उसका कामकाज सिर्फ चुनाव की तैयारी कराने और रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों तक सीमित रहना चाहिए. लेकिन चुनाव से ऐन पहले लिए गए कई बड़े फैसलों, पहलों, नियुक्तियों और समझौतों ने देश में नई बहस छेड़ दी है.

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक अखबार 'प्रथम आलो' में प्रकाशित एक राय लेख के मुताबिक, अंतरिम सरकार ने हाल के दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिनका दूरगामी असर पड़ सकता है. इनमें 9वें वेतन आयोग का गठन, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की त्वरित भर्ती प्रक्रिया, मंत्रियों और सीनियर नौकरशाहों के लिए आलीशान अपार्टमेंट बनाने की योजना, चटगांव बंदरगाह से जुड़े समझौते, मीरसराय आर्थिक क्षेत्र में हथियार जोन की घोषणा और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) के लिए 163 नए वाहनों की खरीद जैसे फैसले शामिल हैं.

लेख में कहा गया है कि अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण में इतनी जल्दबाजी में लिए गए ये फैसले हकीकत में जनहित में हैं या फिर इसके पीछे घरेलू और विदेशी हित समूहों का दबाव काम कर रहा है. खास चिंता इस बात को लेकर जताई गई है कि इनमें से कई फैसले दीर्घकालिक आर्थिक जोखिम और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जिनका बोझ आने वाली निर्वाचित सरकार और आम जनता को लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है.

इस बीच डेमोक्रेटिक राइट्स कमेटी ने भी एक बयान जारी कर अंतरिम सरकार की आलोचना की है. कमेटी का लहकहना है कि सरकार के जरिये इस तरह के "हानिकारक" समझौतों पर हस्ताक्षर करने से नव-निर्वाचित सरकार गंभीर संकट में फंस सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ढाका स्थित मंत्रियों के एन्क्लेव में तीन नई इमारतें बनाने का फैसला किया है. इन इमारतों में कुल 72 फ्लैट होंगे. हर फ्लैट का क्षेत्रफल 8,500 से 9,030 वर्ग फुट के बीच बताया गया है. इतना ही नहीं फर्नीचर, पर्दे और अन्य साज-सज्जा के सामान की खरीद के लिए 200 मिलियन टका का अतिरिक्त बजट भी तय किया गया है.

इस फैसले की तुलना आम नागरिकों की स्थिति से करते हुए लेख में बताया गया है कि ढाका में सामान्य उच्च-मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर 1,500 से 1,600 वर्ग फुट के फ्लैट में रहते हैं, जबकि निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी 650 से 700 वर्ग फुट के घरों में रहते हैं. ऐसे में 9,000 वर्ग फुट के फ्लैटों की जरूरत पर सवाल उठाए गए हैं. लेख में तंज कसते हुए पूछा गया है कि इतने बड़े फ्लैटों में मंत्री आखिर क्या करेंगे, फुटबॉल या क्रिकेट खेलेंगे?

9वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर भी चिंता जताई गई है. आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिश की है. हालांकि, सरकार का कहना है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी अगली निर्वाचित सरकार की होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सभी स्तरों पर 100 से 147 फीसदी तक वेतन बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए करीब 1.06 ट्रिलियन टका की जरूरत पड़ेगी. जबकि हाल के सालों में बांग्लादेश का कुल राजस्व संग्रह 4 ट्रिलियन टका से आगे नहीं बढ़ पाया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र, जिसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इस समय बेहद नाज़ुक हालत में है. ऐसे में इतनी बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी भविष्य की सरकार पर डालने का मकसद क्या है, यह सवाल लगातार गहराता जा रहा है. मीडिया सुधार आयोग के प्रमुख कमाल अहमद ने इस स्थिति को आने वाली सरकार पर डाले जा रहे "एडवांस ब्लैकमेल" जैसा दबाव करार दिया है. 

