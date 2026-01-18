बांग्लादेश में चुनाव से पहले छिड़ा सियासी रार, बहरीन में एक ही पते पर मिला सैकड़ों बैलेट पेपर

Bangladesh Elections 2026 News: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. जहां एक ओर राजनीतिक दलों के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर पोस्टल बैलेट को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया है. इसी मुद्दे को लेकर इतवार (18 जनवरी) को जातीयतावादी छात्र दल (JCD) ने राजधानी ढाका के अगरगांव इलाके में स्थित चुनाव आयोग की इमारत का घेराव कर दिया.

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, JCD ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने और भेदभावपूर्ण फैसले लेने का आरोप लगाया है. खास तौर पर पोस्टल बैलेट से जुड़े फैसलों को लेकर छात्र संगठन नाराज है. सैकड़ों की संख्या में जेसीडी कार्यकर्ता चुनाव आयोग की बिल्डिंग के सामने और आसपास जमा हो गए.

छात्र दल के अध्यक्ष रकीबुल इस्लाम के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे. हालात को देखते हुए चुनाव आयोग परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस के साथ-साथ नेवी, रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) और अंसार के जवानों को भी तैनात किया गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्डिंग के पास दंगा नियंत्रण गाड़ियां और वॉटर कैनन भी लगा दिए गए.

छात्र दल ने साफ कहा कि उसने तीन अहम वजहों से चुनाव आयोग को घेरा है. पहली वजह, पोस्टल बैलेट को लेकर आयोग के फैसलों में पक्षपात और संदेह. दूसरी, फैसले लेने की प्रक्रिया में कथित राजनीतिक दखल. तीसरी, शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट यूनियन चुनाव से जुड़ा एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना, जिसे उन्होंने अभूतपूर्व और विवादित बताया और कहा कि यह किसी खास राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में जारी किया गया.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जेसीडी अध्यक्ष रकीबुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि एक विशेष राजनीतिक समूह ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित किया और चुनाव आयोग ने उसके उकसावे पर काम किया. उन्होंने कहा कि संभावित सुधारों पर रिपोर्ट आने के बावजूद आयोग के फैसलों ने एक बार फिर छात्र संगठनों को अपमानित किया है. उन्होंने दावा किया कि शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छात्र संघ और हॉल चुनावों के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं.

रकीबुल इस्लाम ने पोस्टल बैलेट बांटने की प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए इसकी तुलना हॉस्टल के किसी कॉमन एरिया में छोड़े गए खत से की, जिसे कोई भी उठा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 160 बैलेट एक ही बॉक्स में रखे गए थे और बाद में इन्हें बाहर से आए वोटरों में बांट दिया गया.

बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन उस समय और तेज हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि बहरीन में एक ही पते पर बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट भेजे गए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद देशभर में चर्चा और आलोचना शुरू हो गई. इस मामले पर चुनाव आयोग ने 14 जनवरी को अपनी सफाई दी थी.

ईसी सेक्रेटेरिएट के सीनियर सचिव अख्तर अहमद ने कहा था कि पोस्टल बैलेट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जरिए भेजे जाते हैं. उन्होंने बताया कि अलग-अलग देशों में, खासकर मिडिल ईस्ट में, पोस्टल सिस्टम अलग-अलग तरीके से काम करता है. बहरीन में लोकल पोस्टल सिस्टम की वजह से लगभग 160 बैलेट एक ही बॉक्स में एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे.

