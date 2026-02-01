बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को साधने की जमात की नई चाल; संविधान में अब भी दरवाजा बंद

Bangladesh Elections 2026: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं. सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सियासी दल वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं. वहीं, ढाका में बांग्लादेश की सियासी एक बार फिर बहस के केंद्र में है. इस बार मुद्दा है जमात-ए-इस्लामी की एक कोशिश, जिसके जरिए पार्टी खुद को एक ऐसी सियासी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है, जो सभी मजहब को साथ लेकर चलती हो. पार्टी ने इस छवि को मजबूत करने के लिए खुलना-1 (डाकोप- बाटियाघाटा) सीट से अपने हिंदू प्रकोष्ठ के नेता कृष्ण नंदी को उम्मीदवार बनाया है.

कृष्ण नंदी डुमुरिया उपजिला में जमात-ए-इस्लामी की हिंदू समिति के अध्यक्ष हैं. हालांकि, इस कदम को लेकर सवाल भी उतनी ही तेजी से उठने लगे हैं. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जमात-ए-इस्लामी की यह पहल वास्तविक समावेशिता से काफी दूर नजर आती है और पार्टी के संविधान में बुनियादी बदलाव किए बिना इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम ही माना जाएगा.

बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि जमात-ए-इस्लामी ने साल 2008 में अपने संविधान में संशोधन किया था. यह संशोधन मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व आदेश (RPO) में हुए बदलावों के मुताबिक खुद को रजिस्टर्ड बनाए रखने के लिए किया गया था. RPO के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी सियासी दल का संविधान बांग्लादेश के संविधान के अनुरूप हो और उसमें धार्मिक भेदभाव की इजाजत न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि संविधान में किए गए इन संशोधनों के बावजूद पार्टी की मूल संरचना और विचारधारा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. पार्टी के संविधान की प्रस्तावना, उसकी 'मूल आस्था' और मार्गदर्शक सिद्धांत आज भी इतने सख्त इस्लामी ढांचे पर आधारित हैं कि गैर-मुसलमानों के लिए पूर्ण सदस्यता हासिल करना लगभग नामुमकिन बना हुआ है.

द बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख में शमीम ए. जाहेदी ने लिखा है कि संविधान में बड़े और ठोस संशोधनों के बिना जमात-ए-इस्लामी का खुद को एक समावेशी सियासी दल के रूप में पेश करना वास्तविक समावेशिता नहीं कहा जा सकता. उनके मुताबिक, मौजूदा बदलाव पार्टी की सोच और ढांचे में बुनियादी परिवर्तन को नहीं दर्शाते हैं.

रिपोर्ट में पार्टी के संविधान की धारा 11 का हवाला देते हुए बताया गया है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक, चाहे वह गैर-मुसलमान ही क्यों न हो, जमात-ए-इस्लामी से जुड़ सकता है, लेकिन उसे पूर्ण सदस्यता नहीं दी जाती. गैर-मुसलमान सिर्फ "एसोसिएट सदस्य" बन सकते हैं, वह भी इस शर्त पर कि वे पार्टी के सियासी और आर्थिक कार्यक्रमों से सहमत हों. इसका सीधा मतलब यह है कि कृष्ण नंदी और हाल के दिनों में पार्टी से जुड़े अन्य हिंदू नेता भी पार्टी के पूर्ण सदस्य नहीं हैं.

रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि पार्टी की "मूल आस्था" से जुड़ी धारा में विचारधारा को पूरी तरह इस्लामी रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें अल्लाह पर यकीन, पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) को आखिरी पैगंबर मानना और कुरान व पैगंबर (स.अ.) की जिंदगी को एकमात्र आदर्श और विचारधारा के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य शर्तों में शामिल है. स्वाभाविक रूप से, ये शर्तें गैर-मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकतीं.

संविधान की धारा 7 के मुताबिक, पूर्ण सदस्य बनने के लिए शख्स को सभी फर्ज यानी अनिवार्य इस्लामी कर्तव्यों का पालन करना होता है, सुझाई गई धार्मिक गतिविधियों को अपनाना होता है. इस्लाम के खिलाफ मानी जाने वाली कमाई और व्यवहार से बचना होता है, और उन संगठनों से दूरी बनानी होती है जिनकी नीतियां इस्लाम के विरुद्ध हों. वहीं, धारा 9 में सदस्य की जिम्मेदारियों को भी सीधे इस्लामी आचरण से जोड़ा गया है.

शमीम ए. जाहेदी के मुताबिक, पार्टी सदस्य से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह शरिया की सीमाओं का पालन करे, अपने यकीन और जीवनशैली को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाले, गैर-धार्मिक या इस्लाम से भटके लोगों से दूरी बनाए और सिर्फ आस्था रखने वालों से मजबूत संबंध स्थापित करे.

रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि ये सभी शर्तें सिर्फ वैचारिक नहीं, बल्कि सीधे तौर पर धार्मिक आचरण पर आधारित हैं. इसी वजह से गैर-मुसलमानों के लिए न सिर्फ पूर्ण सदस्यता पाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि पार्टी के नीति-निर्माण और नेतृत्व ढांचे में आगे बढ़ना भी लगभग असंभव हो जाता है. यही विरोधाभास जमात-ए-इस्लामी की तथाकथित समावेशिता की दावेदारी को कमजोर करता है और इसे कई लोग राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Kolkata: मटन ऑर्डर किया, बीफ परोसा गया! यूट्यूबर सायक चक्रवर्ती की शिकायत पर बवाल