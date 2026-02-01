Budget 2026: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, भारत में गुस्सा…फिर भी मोदी सरकार ने खोला खजाना

Union Budget 2026-27: भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, हिंदू संगठनों के विरोध और द्विपक्षीय तनाव के बावजूद बजट 2026-27 में पड़ोसी देश के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है. ऐसे समय में जब भारत में बांग्लादेश को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, इसके उलट मोदी सरकार ने बजट दस्तावेज में ढाका के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है.

बजट 2026-27 में भारत ने बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह राशि पिछले बजट के मुकाबले करीब दोगुनी है. बजट 2025 में बांग्लादेश के लिए 34.48 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि इस बार फंड में करीब 74 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बजट में इसे घटाकर 60 करोड़ रुपये ही रखा गया.

यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में मोहम्मद युनूस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है. इसके बावजूद भारत सरकार ने बजट के जरिए यह संकेत दिया है कि वह रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने के बजाय सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है. भारत पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के अपने वायदे पर कायम है.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से तनाव

भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा से जुड़े हैं. दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू शख्स की हत्या हुई थी, जिस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. इस घटना के बाद भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया. दिसंबर 2025 की इस हिंसा में राजनीतिक अशांति, आगजनी और दंगे भी शामिल थे.

हिंसा की एक बड़ी वजह छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को भी बताया गया. उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि मुख्य संदिग्ध अवामी लीग से जुड़ा था और भारत भाग गया. इस घटना के बाद बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावना और तेज हुई, जिसका असर भारत में हुए प्रदर्शनों के रूप में देखने को मिला.

शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से विवाद गहराया

तनाव की एक बड़ी वजह बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता भी है. 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सत्ता से विदाई हुई और वे भारत चली गईं. इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया. इससे दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आ गई.

आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों ने भी हालात को बिगाड़ा. जल-बंटवारे, व्यापार असंतुलन और भारत पर हस्तक्षेप के आरोपों से बांग्लादेश में नाराजगी बढ़ी. वहीं, भारत में मंदिरों पर हमलों और लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक, अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2,442 हमले दर्ज किए गए.

IPL और T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी दिखा तनाव

खेल जगत भी इस तनाव से अछूता नहीं रहा. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के जरिये खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हाल की घटनाओं के चलते रिलीज कर दिया गया. मुस्तफिजुर रहमान के खरीदने पर पूरे देश में हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया और KKR के मालिक शाहरुख खान पर देशद्रोही जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी. रहमान बाद में पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो गए.

इसके अलावा आगामी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया. सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए BCB ने मैच को श्रीलंका में कराने की मांग की, जिसे ICC ने खारिज कर दिया. ICC ने बांग्लादेश को मौको दिया लेकिन 24 जनवरी 2026 को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया. ICC ने T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की जगह स्काटलैंड को खेलने के लिए आमंत्रित किया.

भारत सरकार ने उठाए कई बड़े कदम

तनाव के बीच भारत सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं. शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार, वीजा सेवाओं का निलंबन, परियोजनाओं को फ्रीज करना और बजट में सहायता को 120 करोड़ से घटाकर 60 करोड़ करना इन्हीं कदमों में शामिल है. जनवरी 2026 में भारत ने बांग्लादेश में अपने सभी मिशनों से राजनयिकों के परिवारों को भी सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए वापस बुला लिया था.

