Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3009684
Zee SalaamIndian Muslim

Bangladesh में शेख हसीना की सज़ा का विरोध, 24 घंटों में 1,649 गिरफ्तार

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना की सज़ा-ए-मौत का भारी विरोध हो रहा है. कई जगहों पर भारी गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने 24 घंटों में 1,649 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 19, 2025, 08:44 AM IST

Trending Photos

Bangladesh में शेख हसीना की सज़ा का विरोध, 24 घंटों में 1,649 गिरफ्तार

Bangladesh News: बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देशभर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फैसले के बाद 24 घंटों के भीतर देश के अलग-अलग हिस्सों से कम से कम 1,649 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. फैसले के विरोध में कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई इलाकों में कॉकटेल बम फोड़े गए.

बांग्लादेश में फिर बिगड़ते हालात

सोमवार को बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई. ये आरोप पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े थे. अदालत ने हसीना के दो करीबी सहयोगियों को भी दोषी ठहराया. पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा दी गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामून, जिन्होंने सरकारी गवाह बनने पर सहमति दी थी, को पांच साल की जेल हुई है. 

भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

पुलिस मुख्यालय के मीडिया विंग से जारी जानकारी के अनुसार, बीते 24 घंटों में सुरक्षा एजेंसियों ने 10 हथियार, 30.5 किलो बारूद, गोलियां और कॉकटेल बम बरामद किए हैं. इसके अलावा, ढाका महानगर पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने अलग-अलग छापों के दौरान सत्तारूढ़ अवामी लीग के पांच और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि किसी भी संभावित तोड़फोड़, अचानक जुलूस या राजनीतिक गतिविधि को रोका जा सके, जो राजधानी की कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है. गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है.

सोमवार को हुईं भारी झड़पें

सोमवार को फैसला आने के बाद ढाका के प्रसिद्ध इलाके धनमंडी 32 में हिंसा भड़क उठी थी. यहां झड़पें इतनी खतरनाक थीं कि पूरा इलाका जंग के मैदान जैसा दिखने लगा. रिपोर्टों के मुताबिक, इन झड़पों में सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 50 लोग घायल हुए. धनमंडी 32 वही स्थान है, जहां बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता, शेख मुजीबुर रहमान का घर मौजूद है. 

उधर, प्रदर्शनकारियों ने कई हाईवे जाम किए और सुरक्षा बलों से भिड़ गए. राजधानी ढाका सहित कई इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए थे. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और साउंड ग्रेनेड व आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

bangladeshBangladesh newsmuslim news

Trending news

Israel Hamas War
सीजफायर के बावजूद Israel ने फिलिस्तीनियों पर दागी मिसाइल, 13 लोगों की मौत, कई घायल
BJP
Imran Masood पर फायर हुए BJP नेता, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी पर दिया था बयान
UP News
Ghaziabad Bus Blast में नहीं मिला सबूत, उसकी सजा 27 साल…HC ने इलियास को किया आजाद
Maharashtra news
दाऊद कनेक्शन केस में नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर कोर्ट की मुहर
Abidur Chowdhury News
iPhone Air डिजाइन करने वाले अबीदुर चौधरी ने छोड़ा Apple का साथ, चुनी AI स्टार्टअप
Delhi News
शहादत नहीं, जहालत! आतंकी उमर के वीडियो पर मौलाना शाहाबुद्दीन ने दिया करारा जवाब
Javed Ahmed Siddiqui Arrest
कौन हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी? जिन्हें ED ने किया अरेस्ट
Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी, अब तक 343 लोगों की मौत से हड़कंप
Saudi arabia news
खत्म हुआ मोटी कमाई का दौर, सऊदी में भारतीयों को अब नहीं मिलेंगे हाई-इंक्रीमेंट ऑफर!
Azam Khan Two PAN Card Case
“आजम खान को मिलेगा इंसाफ”, दो पैन कार्ड केस में सजा के बाद मुस्लिम नेता का छलका दर्द