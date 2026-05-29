ईद पर पीएम मोदी के संदेश से खुश हुए बांग्लादेश PM तारिक रहमान, जताया आभार

Bangladesh News: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ईद-उल-अजहा की शुभकामनाओं के लिए नरेद्र मोदी का धन्यवाद किया. दोनों नेताओं के बीच ईद के मौके पर शुभकामनाओं के आदान-प्रदान को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
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Bangladesh News: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ईद के मौके पर शुभकामनाएं भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने वेरिफाइड फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के ज़रिए यह आभार व्यक्त किया. तारिक रहमान ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, "मैं ईद-उल-अज़हा के खुशी के मौके पर मुझे और बांग्लादेश की जनता को भेजी गई बहुत ही स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं."
उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध दिन-ब-दिन और बेहतर होते रहेंगे. रहमान ने आगे कहा, "बांग्लादेश और भारत की जनता के बीच संबंध आपसी सम्मान, मित्रता और सद्भावना की नींव पर और मजबूत होते रहें." इससे पहले मुसलमानों के एक प्रमुख धार्मिक त्योहार ईद-उल-अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की जनता को शुभकामना संदेश भेजा था.
तारिक रहमान को भेजे गए संदेश में PM मोदी ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच जन-केंद्रित सहयोग को मजबूत करने के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया. संदेश में PM मोदी ने भारत की जनता और सरकार की ओर से बांग्लादेश के "भाईचारे वाले लोगों" को शुभकामनाएं दीं. PM मोदी ने कहा कि यह त्योहार भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और देश भर में लाखों मुसलमानों द्वारा खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है.
ईद-उल-अजहा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह त्योहार बलिदान, करुणा और भाईचारे के शाश्वत आदर्शों का प्रतीक है, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं. द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक गहरा रिश्ता है, जो साझा बलिदानों, सांस्कृतिक समानताओं और शांति, स्थिरता और विकास की आपसी आकांक्षा पर आधारित है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार दोनों देशों की जनता के आपसी लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने हेतु बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है.
PM मोदी ने यह उम्मीद भी जताई कि दोनों देशों के साझा विकास दृष्टिकोण उनकी जनता की प्रगति और समृद्धि में योगदान देते रहेंगे. PM मोदी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अच्छे स्वास्थ्य और कुशल-मंगल की कामना की और बांग्लादेश की जनता के लिए निरंतर शांति और समृद्धि की कामना की.
इनपुट- (ANI)