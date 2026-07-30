/बांकीपुर उपचुनाव: मुस्लिम वोटर निर्णायक नहीं, फिर भी डर और उम्मीद दोनों बरकरार!

राजद को नहीं मिल रहा है मुसलमानों का साथ?

वहीं, RJD एक बार फिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनावी मैदान में उतरी है. 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, यह गठबंधन इन चुनावों में कुल पड़े वोटों का औसतन केवल 40 फीसद ही हासिल कर पाया था. पिछले तीन चुनावों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग फीसद भी काफी कम रहा है, जो 39 फीसद से 42 फीसद के बीच रहा है. RJD इस मुकाबले को जीतने के लिए एक बार फिर पूरी ताकत लगा रही है. इसके लिए पार्टी अपने मुख्य 'MY' समीकरण के साथ-साथ वैश्य समुदाय से भी एक उम्मीदवार उतार रही है. लेकिन, पत्रकार अफजल आलम का कहना है, "भले ही मुसलमानों ने पिछले 40 सालों से लगातार महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है, लेकिन वे कभी जीत हासिल नहीं कर पाए और न ही कभी जीत के बहुत करीब पहुंच पाए. इस वजह से मुसलमानों को लगता है कि प्रशांत किशोर सेक्युलर नेता हैं और उनके समुदाय से वोट हासिल करेंगे. इसलिए प्रशांत को वोट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं. उन्हें सवर्ण समुदाय और मुस्लिम समुदाय, दोनों से ही ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है."