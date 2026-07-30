/बांकीपुर उपचुनाव: मुस्लिम वोटर निर्णायक नहीं, फिर भी डर और उम्मीद दोनों बरकरार!

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Bankipur Assembly Bypoll Muslim Voter Trend: पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है. इस बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर बीजेपी पर चुनाव में धांधली का इलाज़म लगा रहे हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे वोटरों को डराने और बीजेपी की मदद करने के लिए पूरी तरह से एकतरफ़ा काम कर रही है. दूसरी तरफ, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग पैटर्न को लेकर काफी उत्सुकता है, और लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं की किस जाति- वर्ग का वोटर किसके साथ जाएगा. आज हम आपको बताएंगे कि बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम समुदाय किसे वोट दे रहा है. बाकीपुर में जातिगत समीकरणों का एनालिसिस करके हम चर्चा करेंगे कि वहां किसकी जीत की संभावना है? आइए जानते हैं.
दरअसल, बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि लोग अपनी पसंद के आधार पर वोट नहीं देते, बल्कि अपनी जाति को चुनते हैं. चाहे पंचायत, विधानसभा या लोकसभा चुनाव हों, जाति का असर इतना गहरा होता है कि वोटर अक्सर अपनी ही कम्युनिटी के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, और बदले में सियासी पार्टियां उन जातियों के उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है. बांकीपुर विधानसभा में भी ऐसा ही हो रहा है. सभी पार्टियों ने जाति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इन्हीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में कूद गए हैं.
बीजेपी की राह नहीं है आसान?
बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है.नीरज कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र की आबादी का लगभग 14 फीसद हिस्सा है. बांकीपुर में 45 सालों से 'कमल' खिल रहा है. नितिन नबिन ने यह सीट लगभग पांच बार जीती है, और उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यह सीट चार बार जीती थी. इन जीतों में 'सुशासन' के नारों ने निश्चित रूप से भूमिका निभाई, लेकिन जातिगत समीकरण भी एक अहम कारक रहे. यहां मिली सफलता सिर्फ बीजेपी के अपने जातिगत समीकरणों पर ही निर्भर नहीं रही, बल्कि इसमें एनडीए सहयोगियों, जैसे JD(U), HAM, RLMO और LJP(R) की संयुक्त ताकत का भी योगदान रहा.
मुसलमानों से बीजेपी को लग रहा है डर
खास तौर पर, वोटों का वह गठबंधन, जिसमें बीजेपी का 'सवर्ण' और 'वैश्य' समर्थक आधार, JD(U) का 'लव-कुश' और 'अति पिछड़ा वर्ग' (EBC) वोट बैंक, HAM और LJP(R) के दलित वोट, और RLMO के कुशवाहा वोट शामिल हैं. इन सभी ने जीत का रास्ता तैयार किया है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग लग रहा है. 45 साल तक शासन करने के बाद भी BJP को हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. हालांकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कम है, फिर भी BJP को मुसलमानों से डर लगता है और उसने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू-मुस्लिम भावनाओं को ज़ोर-शोर से हवा दी है.कई जगहों और पार्टी दफ्तरों में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिन पर साफ लिखा था, "गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारा वोट BJP को."
प्रशांत किशोर की एंट्री बदल गया है मौसम
प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से राजनीतिक माहौल बदल गया है. वे 'सवर्ण' समुदाय से आते हैं, जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की आबादी का 20 फीसद से ज़्यादा हिस्सा है. इस बीच, ऊंची जाति का समुदाय UGC नियमों को लेकर BJP से नाराज है, और किशोर इस भावना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. उनकी नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर भी है. हालांकि यहां मुसलमानों की आबादी सिर्फ़ 9 फीसद के आसपास है, लेकिन इस बार वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. किशोर के समर्थकों का मानना है कि वे BJP के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हैं और जीत के बहुत करीब हैं. बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार नीलेश पांडे का कहना है, "ऊंची जाति का समुदाय प्रशांत किशोर की तरफ झुक रहा है और उन्हें वोट देकर BJP को संदेश देना चाहता है. चूंकि यह समुदाय UGC नियमों से नाराज है और BJP को हराकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता है, इसलिए उनके वोटों का किशोर की तरफ जाना उनकी जीत का रास्ता साफ कर सकता है. इस चुनाव में मुसलमान भी किशोर को वोट देने के इच्छुक नज़र आ रहे हैं."
राजद को नहीं मिल रहा है मुसलमानों का साथ?
वहीं, RJD एक बार फिर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनावी मैदान में उतरी है. 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, यह गठबंधन इन चुनावों में कुल पड़े वोटों का औसतन केवल 40 फीसद ही हासिल कर पाया था. पिछले तीन चुनावों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग फीसद भी काफी कम रहा है, जो 39 फीसद से 42 फीसद के बीच रहा है. RJD इस मुकाबले को जीतने के लिए एक बार फिर पूरी ताकत लगा रही है. इसके लिए पार्टी अपने मुख्य 'MY' समीकरण के साथ-साथ वैश्य समुदाय से भी एक उम्मीदवार उतार रही है. लेकिन, पत्रकार अफजल आलम का कहना है, "भले ही मुसलमानों ने पिछले 40 सालों से लगातार महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है, लेकिन वे कभी जीत हासिल नहीं कर पाए और न ही कभी जीत के बहुत करीब पहुंच पाए. इस वजह से मुसलमानों को लगता है कि प्रशांत किशोर सेक्युलर नेता हैं और उनके समुदाय से वोट हासिल करेंगे. इसलिए प्रशांत को वोट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं. उन्हें सवर्ण समुदाय और मुस्लिम समुदाय, दोनों से ही ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है."