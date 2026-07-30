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बांकीपुर उपचुनाव: मुस्लिम वोटर निर्णायक नहीं, फिर भी डर और उम्मीद दोनों बरकरार!

Muslim Voters Bankipur: पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया. इस बीच मुस्लिम वोटरों का झुकाव और जातीय समीकरण इस सीट के लिए होने वाले मुकाबले का नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:59 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: मुस्लिम वोटर निर्णायक नहीं, फिर भी डर और उम्मीद दोनों बरकरार!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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