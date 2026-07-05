/गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन कराया सजदा; मुस्लिम समाज ने की ये बड़ी मांग

लोगों ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर बाराबंकी पुलिस से कार्रवाई की मांग, जिस पर बाराबंकी पुलिस ने प्रतिक्रिया दी. वहीं, जब इस मामले के बारे में सीधे पूछा गया, तो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (SP) के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि विभाग को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस घटना में शामिल ग्रुप के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त न दी जाए.