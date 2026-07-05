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गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन कराया सजदा; मुस्लिम समाज ने की ये बड़ी मांग

Barabanki Cow Vigilante Assault Muslim Youth: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम युवक को कथित गौरक्षकों द्वारा बछड़े के सामने जबरन सजदा कराने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:45 AM IST
गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन कराया सजदा; मुस्लिम समाज ने की ये बड़ी मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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