/गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन कराया सजदा; मुस्लिम समाज ने की ये बड़ी मांग

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Barabanki Cow Vigilante Assault Muslim Youth: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कथित गौरक्षकों के जरिए एक मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन सजदा कराया गया. गौरक्षकों ने संबंधित मुस्लिम नौजवान पर गाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का इल्जाम लगाया. गौरक्षकों ने संबंधित मुस्लिम नौजवान के पिता को फोन कॉल पर गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात की. बछड़े के सामने जबरन सजदा कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुस्लिम समाज के लोग इस घटना की मजम्मत करते हुए प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
हालांकि संबंधित मुस्लिम नौजवान ने गाय को लेकर आपत्तिजनक बात कहने को लेकर कथित गौरक्षकों से माफ़ी मांगी थी. इसके बावजूद कथित गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान की पिटाई और गालियां दी. इसके बाद मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने सजदा कराया, जबकि मुस्लिम बिरादरी में अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना वर्जित है, लेकिन गौरक्षकों ने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने सजदा करने के लिए मजूबर किया.
लोगों ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर बाराबंकी पुलिस से कार्रवाई की मांग, जिस पर बाराबंकी पुलिस ने प्रतिक्रिया दी. वहीं, जब इस मामले के बारे में सीधे पूछा गया, तो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (SP) के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि विभाग को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस घटना में शामिल ग्रुप के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त न दी जाए.
कांग्रेस सांसद ने उठाई आवाज
उन्होंने मुस्लिम नौजवान को बछड़े के सामने जबरन सजदा करने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी हरकतें सच्ची आस्था के इज़हार के बजाय ऐसे क्राइम हैं जो मानवीय गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी डर के नागरिकों पर हमला करने और उन्हें अपमानित करने वाले 'विजिलेंटे' (खुद कानून हाथ में लेने वाले) ग्रुप राज्य की सत्ताधारी पार्टी के तहत प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाते हैं.