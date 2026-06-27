/Barabanki News: राम चबूतरे पर इफ्तार को लेकर बवाल, मोहर्रम जुलूस के बीच बाराबंकी में बढ़ा तनाव

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Barabanki News: देश और दुनिया भर में 26 जून को मोहर्रम के जुलूस निकाले गए. इस दौरान कई जगहों से हंगामे की खबरें सामने आईं. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मोहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग इफ़्तार के लिए एक रामलीला मैदान में रुके. लेकिन रामलीला समिति के पदाधिकारियों और अन्य ग्रामीणों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे कुछ समय के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई.
घटना की सूचना मिलते ही सफदरजंग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण बातचीत करके स्थिति को नियंत्रण में किया और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका. जरूरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि मुहर्रम का जुलूस नियमों के अनुसार आगे बढ़े. ग्रामीणों और रामलीला समिति के सदस्यों का कहना था कि 'राम चबूतरा' धार्मिक महत्व की जगह है, जहां बरसों से धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां इफ़्तार का आयोजन करने की कोशिश एक नई परंपरा शुरू करने का प्रयास था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
अधिकारियों ने क्या कहा?
प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. प्रशासन के मुताबिक, स्थिति नियंत्रण में है. हालांकि, अफवाहों को फैलने या तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में एहतियातन सतर्कता बरती जा रही है.
सभी जिलों के SP को दिए गए थे ये आदेश
गौरतलब है कि प्रशासन मुहर्रम के जुलूसों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से ही पूरी तरह सतर्क था. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में SP और DM को निर्देश दिए गए थे कि वे हर पुलिस स्टेशन में मुहर्रम को लेकर शांति बैठकें करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई चूक न हो, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक अपने जुलूस निकाल सकें.