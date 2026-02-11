Advertisement
बाराबंकी में मजार–मदरसा आमने-सामने; प्रतिबंधित संगठन PFI से संबंधों की होगी जांच

Uttar Pradesh News: बाबाबंकी में 'पीर बाबा' मजार कमेटी और "सबीरुल इरशाद" मदरसा कमेटी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. अब मजार कमेटी ने मदरसे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. 'पीर बाबा' मजार कमेटी के संरक्षक नफीस ने PFI का नाम लिया और दावा किया कि  "सबीरुल इरशाद" मदरसे को संदिग्ध स्रोतों से पैसा मिल रहा है, जिसकी जड़ें देश विरोधी ताकतों से जुड़ी हो सकती हैं.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:42 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिद्धौर कस्बे में एक निजी मदरसे की जमीन को लेकर छिड़ा विवाद अब बेहद संगीन मोड़ पर आ गया है. "सबीरुल इरशाद" नामक मदरसे पर मजार की जमीन हड़पने के आरोप लगे था. अब इस मदरसे का संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से जुड़े होने का मामला सामने आया है. शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के कार्यालय पहुंचकर "सबीरुल इरशाद" मदरसे की फंडिंग को देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बताया और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. 

शिकायतकर्ता मोहम्मद नफीस ने "सबीरुल इरशाद" मदरसे के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. किला पीर बाबा मजार कमेटी के संरक्षक नफीस का आरोप है कि मदरसा कमेटी मजहबी आड़ में मजार की बेशकीमती जमीन को निगलना चाहती है. आरोप है कि मदरसे का पिछला गेट मजार की ओर खोलकर जमीन कब्जाने की बिसात बिछाई गई है. नफीस ने PFI का नाम लिया और दावा किया कि  "सबीरुल इरशाद" मदरसे को संदिग्ध स्रोतों से पैसा मिल रहा है, जिसकी जड़ें देश विरोधी ताकतों से जुड़ी हो सकती हैं. शिकायत में यह भी कहा गया कि स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के चलते नगर पंचायत की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को अब तक ढहाया नहीं गया.

इन तीखे आरोपों पर मदरसा कमेटी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसे आपसी रंजिश का नाम दिया है. कमेटी के सदस्य मोहम्मद फैसल ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि 'PFI' जैसे संगठन का नाम लेकर हमें केवल डराने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि 'PFI' क्या बला है, यह हमारे इलाके में किसी को पता तक नहीं है.

वहीं अध्यक्ष निजामुद्दीन ने कागजी सबूतों का हवाला देते हुए दो टूक कहा कि मदरसा किसी खैरात या सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि खरीदी गई अपनी निजी भूमि पर खड़ा है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मदरसा लखनऊ से रजिस्टर्ड है और वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके पास हर इंच जमीन का हिसाब और वैध दस्तावेज मौजूद हैं.

जिलाधिकारी ने जांच की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है. स्थानीय लोगों की मानें तो अगर PFI फंडिंग के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो यह मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसकी आंच कई सफेदपोशों तक पहुंच सकती है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsPFI Funding Allegations On MadrasaSabirul Irshad Madrasaminority newsToday News

