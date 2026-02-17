कानून के रखवालों ने तोड़ी मर्यादा; महज आरोपों पर जफर हयात को दे दी सजा, वकीलों ने जला दी मेज-कुर्सी

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकानून के रखवालों ने तोड़ी मर्यादा; महज आरोपों पर जफर हयात को दे दी सजा, वकीलों ने जला दी मेज-कुर्सी

Barabanki Lawyers Attack on Conversion Accused: बाराबंकी में देह व्यापार और धर्मांतरण मामले में कथित आरोपी अधिवक्ता के चैंबर पर साथी अधिवक्ताओं ने ही धावा बोल दिया. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. आरोप है कि अधिवक्ताओं ने उनकी मेज-कुर्सी जला दी और नारेबाजी की. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता ही कोर्ट के बाहर महज आरोपों पर सजा देने लगेंगे? तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:58 PM IST

Barabanki News: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मुसलमान होना गया है. हालिया कई मामलों में पुलिस, प्रशासन और हिंदूवादी संगठन महज आरोपों के आधार पर मुसलमानों को दोषी ठहरा देते हैं. इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई से भी नहीं चूकता है. वहीं, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले वकील भी, आरोप के आधार पर कोर्ट के बाहर फैसला सुनाने लगे हैं. इसी तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बाराबंकी से आई है.

प्रदेश के बाराबंकी जिले में देह व्यापार और धर्मांतरण से जुड़े मामले में कथित आरोपी अधिवक्ता की गिरफ्तारी के बाद वकीलों ने उन पर हमला कर दिया. स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में मंगलवार (17 फरवरी) को हंगामा हो गया, जहां कथित आरोपी की कुर्सी और मेज को अधिवक्ताओं ने आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने जमकर आपत्तिजनक नारेबाजी की. 

बताया जा रहा है कि आरोपी अधिवक्ता लखनऊ में स्पा सेंटर की आड़ में अवैध सरगर्मियों में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह विरोध प्रदर्शन हुआ. मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के गोमतीनगर थाने की पुलिस ने पहचान छिपाकर युवतियों को बहाने से बुलाने, ब्लैकमेल करने, देह व्यापार और धर्मांतरण कराने के आरोप में बाराबंकी शहर के मोहल्ला आजादनगर निवासी कमर हयात इदरीसी को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है.

पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि दिल्ली, अमेठी और बाराबंकी की कुछ युवतियों की मुलाकात साल 2021 में सोशल मीडिया के जरिए बिहार के किशनगंज निवासी कमरू जमाल से हुई थी. आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर कमरू जमाल ने उन्हें लखनऊ बुलाया. वहां आरोपी उन्हें ब्राउन गर्ल कैफे ले गया, जहां कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और उसकी वीडियो बना ली गई. इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर उन्हें देह व्यापार में धकेला गया. पुलिस का यह आरोप हैरान करने वाले हैं. 

इसकी वजह यह है कि जफर हयात, उसका सगा भाई कमर हयात, आमिर और तीन अन्य पर युवतियों के साथ रेप करने के आरोप लगाया है. इसके बाद उनसे देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है. ऐसे में सवाल उठता है कि उन पीड़िताओं ने अभी तक शिकायत क्यों नहीं की? यह सभी आरोपी रेप और देह व्यापार के कारोबार में शामिल हैं, तो उन पर धर्मांतरण कराने के आरोप कैसे? यह आरोपी जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उसमें रेप और देह व्यापार को सबसे बड़ी सजा मानी गई है और अगर धर्मांतरण कराते थे, तो वह फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस के जरिये तैयार की गई थ्योरी कई तरह से सवालों के घेरे में हैं.

आरोप है कि कमरू जमाल के साथियों में जफर हयात, उसका सगा भाई कमर हयात, आमिर और तीन अन्य लोग भी शामिल थे, जिन्होंने पीड़िताओं का शोषण किया. बाद में चिनहट स्थित एक स्पा सेंटर में देह व्यापार कराया जाने लगा और गिरोह लड़कियों को अन्य राज्यों में भी भेजकर इस अवैध धंधे में शामिल करता था. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कमर हयात को गिरफ्तार किया.

बताया जा रहा है कि आरोपी बाराबंकी के रजिस्ट्री कार्यालय में अधिवक्ता के रूप में काम करता था. उसकी गिरफ्तारी और कथित करतूतों की जानकारी मिलने के बाद नाराज अधिवक्ताओं ने कार्यालय में रखी उसकी मेज और कुर्सी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया औ पुलिस प्रशासन असहाय देखता रहा.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

